В 2020 году уровень кислотности океанов Земли перешел критическую черту, которую ученые называют "опасной зоной". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Livescience.

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Экосистемы под угрозой

Это означает, что мы официально пересекли еще один из планетарных границ, которые указывают на безопасные условия для существования жизни на планете. Закисление произошло из-за чрезмерного поглощения океанами углекислого газа – около 30% всех выбросов CO2, что превращается в угольную кислоту в воде.

Этот процесс меняет химический состав морской среды, в частности уменьшает количество карбонатных ионов. А это жизненно важно для организмов, которые строят ракушки и скелеты – кораллов, моллюсков, планктона. Согласно новым оценкам, около 40% поверхностных вод океана уже превысили порог безопасной кислотности, а на глубине до 200 метров таких вод – более 60%.



Океан загрязнен / Фото Pexels

Ученый Стив Виддикомб из Плимутской морской лаборатории назвал это "бомбой замедленного действия" для морской жизни и прибрежных экономик, ведь изменения происходят постепенно, но имеют катастрофические последствия. Причина – в основном в сжигании ископаемого топлива, что продолжает обогащать атмосферу CO2 и стимулировать дальнейшее подкисление океанов.

К слову, уровень углекислого газа в атмосфере Земли превысил 430 частей на миллион в мае 2025 года, впервые достигнув такого уровня в истории наблюдений.