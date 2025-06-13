12 июня в Киеве представили воссозданную мозаику Аллы Горской. Над ней работали современные художники, которые в деталях пытались воспроизвести оригинал. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

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Воссозданная мозаика в Киеве

Воссозданную мозаику команда из 15 художников собирала более 3 месяцев. Для нового "Боривитра" со всего мира свезли 700 килограммов материалов. Чтобы транспортировать мозаику, ее сделали в виде конструкции из 68 пазлов, собирающихся на металлический каркас.

Это была очень интересная работа, я сделала несколько кусочков, у нас там была все разделено, вся мозаика на такие небольшие кусочки и у меня было 4 кусочка. До этого, была целая мозаика, ее разбили на небольшие кусочки. Каждый мог выбрать тот, который нравится. Потом уже составляли эти кусочки вместе,

– сказала художница Татьяна Бакум.

Оригинальная мозаика была размещена в ресторане "Украина" в Мариуполе. Во время боев в 2022 году она получила повреждения и сейчас ее судьба неизвестна.

Проект инициировали маркетплейс ROZETKA вместе с общественной организацией Ukraine WOW и Фондом Аллы Горской и Виктора Зарецкого. До 22 июня "БОРИВИТЕР" будет в Киеве на Крещатике, а дальше отправится в такие города как Львов и Харьков.



Открытие воссозданного "Пустельги" в Киеве / Фото Суспільного

Оригинальная мозаика в Черкасской области под угрозой

Есть еще две оригинальные мозаики Аллы Горской и ее мужа Виктора Зарецкого, которые можно увидеть. Одна – в Киеве. Это панно "Ветер". Еще один уникальный памятник есть в Черкасской области. "Птица" – это последняя работа супругов, создана за считанные недели до убийства Горской в 1970 году на фасаде столовой Супий в селе Гельмязов. Сейчас в этом помещении кафе и магазин строительных материалов.



"Птица" – последняя мозаика Горской и Зарецкого / Фото "Земляк"

Также Алла Горская расписала здание внутри, однако это было уничтожено. Сейчас и под угрозой и мозаика, поскольку она не имеет никакого охранного статуса.

Поэтому популяризатор украинской культуры и блогерка София Безверхая, известная как Krapka Krapka призывает всех неравнодушных подписать петицию о предоставлении соответствующего статуса памятника зданию столовой в Гельмязеве, чтобы уберечь последнюю работу Аллы Горской.

Больше об Алле Горской и ее работе: смотрите видео

Убийство Аллы Горской в 1970 году было попыткой советского режима сломать украинское сопротивление, убрав диссидентов. Однако у СССР не получилось, а работы Аллы Горской живут и до сих пор, хоть не благодаря, а вопреки.