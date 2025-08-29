Цього дня усюди можна побачити соняшники – ці квіти стали символами полеглих воїнів. Чому саме соняшники – розповідає 24 Канал з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

Чому символом у День пам'яті є саме соняшник?

Символ цього дня, як і дата – є не випадковими. Вони пов'язані з одним із найтрагічніших епізодів російсько-української війни в часи АТО та ООС, а саме Іловайською трагедією.

Наприкінці серпня 2014 року українські війська опинилися в оточенні під Іловайськом. За домовленостями, наші воїни мали б вийти "зеленим коридором". Однак російські бойовики, як завжди, порушили домовленості й почали розстрілювати наших воїнів під час виходу.

Шлях, яким ішли тоді наші бійці, пролягав через соняшникові поля. Саме на цих полях їх вбили бойовики. Того дня загинули 366 захисників України.

29 серпня 2019 року в Україні вперше на державному рівні відзначали День пам'яті захисників. Символом цього дня став соняшник – свідок розстрілів українських військових під Іловайськом.



Соняшники на Донеччині, серпень 2025 року / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

А ще соняшники – популярна на Сході та Півдні культура, яку вирощують тамтешні аграрії. Регіони, в яких точаться бойові дії зараз – всіяні соняшниками.