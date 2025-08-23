Саме український прапор став свідком багатьох визначних подій. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.

Історичне внесення до Ради

23 серпня 1991 року народні депутати урочисто внесли синьо-жовтий прапор до сесійної зали Верховної Ради. Серед них був В’ячеслав Чорновіл, який наголосив, що це саме той стяг, із яким українці виходили на барикади.

Мені сказали, що на вулиці є той прапор, з яким українці стояли на барикадах. Я прошу, щоб саме цей прапор був встановлений у нашому залі. І ще я пропоную, щоб до того, як ухвалимо рішення про національну символіку, про національний прапор, наш прапор був піднятий над куполом верховної Ради,

– заявив Чорновіл.

Вперше замайорів у Львові

Вперше сучасний український прапор публічно зафіксовано у Львові в 1848 році. Водночас поєднання синього і жовтого сягає давніх часів.

Ці кольори прикрашали герби руських земель, князів і шляхти ще у середньовіччі та походять від герба Галицько-Волинської держави.

Рекорди українського прапора

Найбільший прапор України розміром 30 на 45 метрів (1 350 метрів квадратних) створили в Донецьку у 2007 році. Згодом цей рекорд побив стяг у Бахмуті, який був площею вже 2 400 метрів квадратних.

Найбільший прапор України в Бахмуті / Фото Бахмутської міської ради

А у 2010 році в Тернополі розгорнули найдовший український прапор завдовжки 9,5 кілометра та завширшки 0,75 метра. Цієї довжини вистачило, аби обгорнули весь Тернопільський став.

Заборона у СРСР

У радянський період зберігати синьо-жовтий прапор було небезпечно. Це вважалося злочином і могло коштувати до двох років позбавлення волі.

Символ незламності

Під час боїв за Донецький аеропорт українські "кіборги" попри постійні обстріли знову і знову вивішували синьо-жовтий стяг над диспетчерською вежею, аж поки будівлю не було остаточно зруйновано.

Прапор "кіборгів" / Фото Суспільне

До слова, на архівних фото можна помітити, що прапор України виглядає жовто-синім. Викривлення кольорів пояснюється специфікою тогочасних фотоматеріалів, які мали низьку чутливість до спектрів, які були вище синього та блакитного.