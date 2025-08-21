Очільник Інституту пам'яті Олександр Алфьоров розповів, як раніше називали нашу державу і чому насправді назву "Русь" не використовували. Про це пише 24 Канал із посиланням на його відео.

Як раніше називали Україну

За словами історика українці самі називали свою державу "Русь", однак це не булло поширено серед іноземців. Наприклад, у арабських країнах для позначення нашої держави використовували одразу кілька назв: Ар-Рус, Скаліп, що означає "слов'яни. Також використовували назву "Куява", яка у перекладі, – "земля киян".

Також був термін "Рутенія". Його використовували у джерелах, написаних латиною. Ймовірно, саме так нас називали європейці під час Середньовіччя.



Україна мала різні назви / Фото Pexels

У Скандинавії уявляли Україну як державу, яка має міста-фортеці, тому назвали нас "країною замків" – "Гардарики".

Ці назви свідчать також про глибокі історичні корені нашої держави, а також про дипломатичні відносини із іншими країнами. Фактично, це також заперечує вигадки Росії про те, що "України не існувало" і про те, що "наші держави пов'язані", адже тут простежується, що Україну сприймали як самостійну одиницю, а не частину іншої країни.

До слова, тюрки називали Київ по-своєму. Цю назву прийняли монголи, і вона поширилася в східному світі, а також була адаптована західними географами.