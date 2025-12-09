У новорічну ніч кольори мають бути яскравими та енергетичними, пише 24 Канал. Астрологи радять обирати яскраві, теплі чи глибокі відтінки, а також тканини, які красиво рухаються – це шовк, сатин чи оксамит.
Які кольори обрати на Новий рік?
Для зустрічі Нового року підійде червоний, кораловий, теракотовий, мідний, бронзовий чи золотистий колір. До глибоких насичених належить темно-синій, смарагдовий та сапфіровий. Також можна обирати натуральні тони: шоколадний, винний чи каштановий.
Для тих, хто хоче спокійніший колір, можна обрати молочні, кремові чи перламутрові відтінки. А от від холодних та приглушених тонів краще відмовитися. Астрологи не радять обирати плаття у сірому, чорному чи блакитному кольорі, оскільки вони здатні приглушити святкову атмосферу.
Який колір обрати за знаком Зодіаку?
Овен – яскравий червоний чи кораловий з акцентом на плечі, виріз чи сміливий фасон.
Телець – шоколадний відтінок, мідний або карамельний. Добре підійдуть шовкові чи оксамитові тканини.
Близнюки – астрологи радять маталік чи насичений червоний. Вбрання має бути доволі динамічним.
Рак – підійде глибокий смарагдовий, винний чи насичений синій. Такі відтінки підкреслять жіночність.
Лев – золото, мідь чи насичений червоний, бажано обирати вбрання з блискітками та лелітками.
Діва – сливовий, темний рубін чи фіолетовий найкраще підійдуть для святкування Нового року.
Фіолетова сукня підійде Дівам / Фото Pinterest
Терези – підійде сапфіровий, бірюзовий. Перевагою будуть легкі тканини та гармонійний силует.
Скорпіон – бордовий, темно-червоний чи винний найкраще підійдуть для новорічної ночі.
Стрілець – варто обирати помаранчевий, мідний чи червоний колір. Вбрання має виглядати святково.
Козеріг – астрологи радять золотисті тканини, які найбільше сподобаються покровителеві року.
Водолій – підійде бірюзовий відтінок, який виглядає ніжно та оригінально.
Риби – варто робити ставку на кремовий, перламутровий, світло-рожевий відтінок.
Для довершеності образу варто доповнювати вбрання прикрасами та аксесуарами.
Довершити новорічний образ можна завдяки вишуканому манікюру, пише Real Simple. У тренді на Новий рік 2026 – манікюр з оксамитовим скляним дизайном, створений металевим гель-лаком у техніці "котяче око". Популярні кольори: глибокий зелений, багряний, бежевий, ніжно-рожевий, крижаний блакитний та шоколадний відтінки.
Що одягнути на Новий рік 2026?
На Новий рік 2026, рік Вогняного Коня, рекомендовано обирати вбрання в яскравих, живих кольорах, таких як червоний, кораловий, металік, жовтий, зелений, білий та молочний.
Також варто приміряти сукні в яскравих теплих тонах, таких як червоний, кораловий, золотистий та мідний, щоб привернути увагу та створити святковий настрій.