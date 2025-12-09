У новорічну ніч кольори мають бути яскравими та енергетичними, пише 24 Канал. Астрологи радять обирати яскраві, теплі чи глибокі відтінки, а також тканини, які красиво рухаються – це шовк, сатин чи оксамит.

Які кольори обрати на Новий рік?

Для зустрічі Нового року підійде червоний, кораловий, теракотовий, мідний, бронзовий чи золотистий колір. До глибоких насичених належить темно-синій, смарагдовий та сапфіровий. Також можна обирати натуральні тони: шоколадний, винний чи каштановий.

Для тих, хто хоче спокійніший колір, можна обрати молочні, кремові чи перламутрові відтінки. А от від холодних та приглушених тонів краще відмовитися. Астрологи не радять обирати плаття у сірому, чорному чи блакитному кольорі, оскільки вони здатні приглушити святкову атмосферу.

Який колір обрати за знаком Зодіаку?

Овен – яскравий червоний чи кораловий з акцентом на плечі, виріз чи сміливий фасон.

Телець – шоколадний відтінок, мідний або карамельний. Добре підійдуть шовкові чи оксамитові тканини.

Близнюки – астрологи радять маталік чи насичений червоний. Вбрання має бути доволі динамічним.

Рак – підійде глибокий смарагдовий, винний чи насичений синій. Такі відтінки підкреслять жіночність.

Лев – золото, мідь чи насичений червоний, бажано обирати вбрання з блискітками та лелітками.

Діва – сливовий, темний рубін чи фіолетовий найкраще підійдуть для святкування Нового року.



Фіолетова сукня підійде Дівам / Фото Pinterest

Терези – підійде сапфіровий, бірюзовий. Перевагою будуть легкі тканини та гармонійний силует.

Скорпіон – бордовий, темно-червоний чи винний найкраще підійдуть для новорічної ночі.

Стрілець – варто обирати помаранчевий, мідний чи червоний колір. Вбрання має виглядати святково.

Козеріг – астрологи радять золотисті тканини, які найбільше сподобаються покровителеві року.

Водолій – підійде бірюзовий відтінок, який виглядає ніжно та оригінально.

Риби – варто робити ставку на кремовий, перламутровий, світло-рожевий відтінок.

Для довершеності образу варто доповнювати вбрання прикрасами та аксесуарами.

Довершити новорічний образ можна завдяки вишуканому манікюру, пише Real Simple. У тренді на Новий рік 2026 – манікюр з оксамитовим скляним дизайном, створений металевим гель-лаком у техніці "котяче око". Популярні кольори: глибокий зелений, багряний, бежевий, ніжно-рожевий, крижаний блакитний та шоколадний відтінки.

Що одягнути на Новий рік 2026?