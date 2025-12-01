Повідомляє 24 Канал з посиланням на History.

Дивіться також Про це не розповідають на уроках історії: за що Ярослава Мудрого дражнили все життя

Ким є Клеопатра за походженням насправді?

Попри те, що Клеопатра народилася в Єгипті, її рід мав македонсько-грецьке походження. Ба більше, її предком був Птолемей I Сотер – один із генералів Олександра Македонського.

Після смерті Олександра у 323 році до нашої ери Птолемей перебрав владу в Єгипті та започаткував династію грекомовних правителів, яка керувала країною майже три століття.

Цариця мала македонсько-грецьке походження / Картина "Клеопатра"

Хоча сама Клеопатра не належала до етнічних єгиптян, вона перейняла багато стародавніх звичаїв своєї країни і стала першою представницею династії Птолемеїв, яка вивчила єгипетську мову.

Чи правда, що Клеопатра була надзвичайно вродлива?

Як пише CBC, зазвичай Клеопатру зображають як чарівну спокусницю, яка нібито підкорювала найвпливовіших чоловіків своєю вродою, однак це не відповідає дійсності.

Після смерті цариці римляни створили вигідну для себе версію її постаті, представивши Клеопатру спокусницею, а згодом цей образ був увіковічений Шекспіром, художниками та Голлівудом.

Однак насправді Клеопатра не була красунею. Традиційно правителі Єгипту карбували свої портрети на монетах, і саме вони дають уявлення про її зовнішність.

Портрет Клеопатри на монеті / Фото Wikipedia

На монетах того часу Клеопатра зображена з гачкуватим носом, високим чолом та широкими і запалими очима, що суттєво відрізняється від образу спокусниці.

Кого з українок називали найвродливішою жінкою XVI століття?