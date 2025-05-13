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Чому на старих фото прапор України виглядає жовто-синім

У 1992 році Верховна Рада України прийняла постанову "Про Державний прапор України". Відповідно до цього документа, прапор складається з двох однакових за шириною горизонтальних смуг: верхньої – синього кольору та нижньої – жовтого.

Втім, на чорно-білих світлинах і кінохроніках початку XX століття верхня частина українського стяга виглядає світлішою за нижню. Цим фактом нерідко послуговуються прихильники "перевернутого" прапора, аби обґрунтувати свою версію.

Присяга Директорії у Кам'янці-Подільському, 14 жовтня 1919 року / Фото "Історичної правди"

Однак викривлення кольорів синього та жовтого на старих фотографіях пояснюється особливостями бромосрібної желатинової емульсії, яка використовувалася в той час. Цей фотоматеріал мав низьку чутливість до спектрів, які були вище синього і блакитного.

У результаті під час зйомки предметів жовтого, помаранчевого чи червоного кольорів світло, що від них відбивалося, майже не діяло на фотоматеріал. Такі ділянки на негативі виглядали світлими, а після друку – темними. Водночас сині та блакитні тони навпаки виходили світлими. Дуже добре цю передачу кольорів можна помітити на прапорі Швеції.

Як змінилася передача кольорів / Фото з відкритих джерел та Unsplash

Лише починаючи з 1930-х років панхроматичні сорти негативних плівок поступово витіснили застарілі матеріали, забезпечивши рівномірну спектральну чутливість до всього видимого спектра.

Проте більшість фотографій часів української революції 1917 – 1921 років були зроблені саме на старих несенсибілізованих фотоматеріалах. Через це прапор на них часто виглядає так, ніби кольори на ньому розміщені у зворотному порядку.

До слова, історик Олександр Алфьоров зазначає, що дещо неправильно вважати 24 серпня 1991 року початком незалежності України. За його словами, проголошення незалежності нашої держави відбулося значно раніше.