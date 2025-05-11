У соцмережах активно почали поширювати фразу нібито Симона Петлюри: "Гірше, ніж москальські воші, можуть бути тільки українські гнили". 24 Канал розбирався, чому так сталось та чи Петлюра дійсно є автором цього висловлювання.

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Що відомо про це

Ця фраза чудово підсвічує відразу два наративи, які насправді є доволі небезпечними. Перший – дії росіян насправді не так страшні. Це ще одна спроба виправдати агресора і не дивно, що цей вислів знову почали поширювати на четвертий рік повномасштабної війни.

Другий наратив – українець для українця насправді є страшнішим за зовнішнього ворога. Це зашифроване послання до міжусобиць та пошуку ворога серед своїх замість концентрації на тих, хто дійсно ним є.

Що насправді сказав Симон Петлюра

Український військовий дійсно написав оповідання "Московська воша", де детально розібрав тодішню політику щодо України, яка підозріло скидається і на наше сьогодення.

Забули вони і честь, і совість, відцурались своїх же братів та й лижуть халяви московським комуністам. Вони, які ті гниди, що нужа всяка розводе,

– так насправді звучить цитата.

Насправді ж Симон Петлюра говорить про тих українців, які перейшли на бік росіян та працюють на них, розбудову їхньої держави, яка вже тоді була нам ворожою.

Важливо перевіряти авторство та достовірність таких цитат, адже можна випадково зіграти на руку Росії та посіяти зерно сумніву в Україні.

Василь Симоненко відомий українцям через свою трагічну долю та глибокі вірші, що відображають моральний зріз його часу. Симоненко, поет та журналіст із Черкас, прожив коротке, але насичене життя