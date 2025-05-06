Поет та журналіст із Черкас прожив коротке, проте насичене життя. 24 Канал розповідає маловідомі факти про поета.

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Його виховувала мати

Василь виріс без батька, який зник ще до його народження. Його виховувала мати-колгоспниця та дід, які прищепили йому працьовитість і внутрішню гідність. Це сильно вплинуло на його поезію – він писав про просту людину з великою душею.

Його дипломна робота була присвячена Достоєвському

Радянська система часто уникала Достоєвського, бо його твори не вписувались у ідеологію. Симоненко не боявся – він захищав тему "Людина і мораль у творчості Достоєвського".

У нього була улюблена ручка, яку він називав "братом по крові"

Він жартома говорив, що його чорнильна ручка "пролила стільки нервів, як і він сам", і завжди носив її з собою – навіть на прогулянки.



Симоненко – непересічна особистість / Фото з відкритих джерел

У нього був син, якого він майже не бачив

У Василя був син Олесь, якого він мав із дружиною Людмилою. Проте через тяжку хворобу і ранню смерть він майже не встиг бути з ним поруч. Його особиста драма – це біль, що пронизує деякі його пізні вірші.

Вони з Людмилою Симоненко не були офіційно одружені

Вони жили як подружжя, проте офіційно так і не одружились.

Ліна Костенко відмовилася від звання Героя України у 2005 році, пояснюючи це дискредитацією нагороди політиками. Вона була першою жінкою в русі шістдесятників, яка відкрито виступила проти радянського режиму, і ніколи не вступала до Спілки письменників СРСР.