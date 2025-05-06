Поэт и журналист из Черкасс прожил короткую, однако насыщенную жизнь. 24 Канал рассказывает малоизвестные факты о поэте.

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Его воспитывала мать

Василий вырос без отца, который исчез еще до его рождения. Его воспитывала мать-колхозница и дед, которые привили ему трудолюбие и внутреннее достоинство. Это сильно повлияло на его поэзию – он писал о простом человеке с большой душой.

Его дипломная работа была посвящена Достоевскому

Советская система часто избегала Достоевского, потому что его произведения не вписывались в идеологию. Симоненко не боялся – он защищал тему "Человек и мораль в творчестве Достоевского".

У него была любимая ручка, которую он называл "братом по крови"

Он в шутку говорил, что его чернильная ручка "пролила столько нервов, как и он сам", и всегда носил ее с собой – даже на прогулки.



Симоненко – незаурядная личность / Фото из открытых источников

У него был сын, которого он почти не видел

У Василия был сын Олесь, которого он имел с женой Людмилой. Однако из-за тяжелой болезни и ранней смерти он почти не успел быть с ним рядом. Его личная драма – это боль, что пронизывает некоторые его поздние стихи.

Они с Людмилой Симоненко не были официально женаты

Они жили как супруги, однако официально так и не поженились.

Лина Костенко отказалась от звания Героя Украины в 2005 году, объясняя это дискредитацией награды политиками. Она была первой женщиной в движении шестидесятников, которая открыто выступила против советского режима, и никогда не вступала в Союз писателей СССР.