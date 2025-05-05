Биографию этого литературного деятеля теперь рассказывают в школах, однако так было не всегда. 24 Канал рассказывает малоизвестные факты о ней.

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Она отказалась от звания Героя Украины

В 2005 году Лина Костенко отказалась от высшей государственной награды – звания Героя Украины, объяснив это тем, что "политики дискредитировали эту награду". Это достаточно редкий поступок для публичной личности.

Лина Костенко – первая женщина в шестидесятничестве

Хотя движение шестидесятников имело много представителей, именно она стала одной из первых женщин, которая открыто выступила против советского режима. И так и осталась "единственной поэтессой" в его ядре.

Она никогда не была членом Союза писателей СССР

В отличие от большинства своих коллег, Костенко не вступила в Союз писателей СССР, потому что не хотела быть частью идеологической системы.



Лина Костенко – незаурядная личность украинской литературы / Фото из открытых источников

Она живет без мобильного и соцсетей, не пользуется интернетом

Несмотря на современность и интеллектуальную активность, Лина Костенко принципиально не пользуется телефонами, соцсетями, интернетом. Она считает, что "писатель должен быть не в потоке, а над потоком времени".

Связи с Василием Симоненко

Есть много слухов и литературных намеков, что между Линой Костенко и поэтом Василием Симоненко могло быть глубже, чем просто творческая дружба. Она посвятила ему эмоциональные стихи, а после его смерти часто вспоминала его как "несокрушимого, болезненного, настоящего". Прямых доказательств любви нет, но литературоведы говорят об "эмоциональном родстве, которое граничило с влюбленностью".

Конфликт с Оксаной Забужко

Все началось после выхода романа "Записки украинского самашедшего", когда Забужко назвала произведение "моралистическим" и "устаревшим". Костенко в ответ молча "пошутила" о дочерях, которые предают матерей, – литературный спор превратился в символ противостояния традиционной интеллектуальной этики с современным бунтарством.

К слову, Тарас Шевченко после выкупа из крепостничества вел богемную жизнь, одевался стильно и был частью петербургской элиты.