Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Локальную историю".

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Что известно о любви Мазепы и Мотри Кочубей

Еще при жизни гетман Иван Мазепа снискал славу героя-любовника.

Как я слышал, гетман Мазепа, вне других своих примет, привлекает легко к себе своими чарами женщин, как хочет этого,

– писал о Мазепе французский дипломат в Варшаве Францис Бонак в 1707 году.

Именно такие рассказы и стали основой для романтического образа гетмана. Очевидно, что Мазепа обладал чертами, которые вызывали симпатию у женщин того времени: хорошее образование, опыт при дворе польского короля и талант договариваться. Особенно он отличался красноречием. Это подтверждают его письма к Мотре Кочубей.

"Мое сердечко, мой цветок рожаный! Сердечно от того болею, что недалеко от меня едешь, а я не могу глазок твоих и личика беленького выдать, через этот листочек кланяюсь, все членики целую любезно", – писал Мазепа.

Эти письма, вероятно, написаны в конце 1704 года, когда Мазепа уже два года был вдовцом. И именно тогда у него вспыхнуло чувство к собственной крестнице. Разница в возрасте между ними – 49 лет – не имела такого значения. Гетман даже сватался к семье Кочубеев, но получил отказ, ведь отношения крестного отца с крестницей – грех. По словам Кочубея, он не мог дать согласия на такое бракосочетание, потому что поступил бы как "законопреступный отец и маловерный христианин".

Портрет Мазепы из Днепровского исторического музея / Фото Wikipedia

Сначала, по версии Кочубея, Мотря не отвечала Мазепе взаимностью. Хотя гетман и пытался ее склонить к отношениям и якобы предлагал сначала три, а затем десять тысяч красных за "свидание". А потом, как утверждалось, он "прибегнул к волшебству".

"Чары" заключались в том, что Мазепа "брал рубашку ее с тела, а потом несколько раз к себе. Брал и ожерелье с шеи несколько раз. А для чего, то его праведная совесть знает".

Что-то изменилось – и вскоре Мотря решилась убежать к своему возлюбленному. Однако впоследствии Мазепа вернул ее обратно к родителям. Он объяснил это отсутствием церковного благословения и страхом, что родственники натравят проклятие.

Чтобы твои родственники по всему миру разгласили, что взял у нас дочь ночью насилием и держит у себя вместо подложницы,

– писал гетман в Письме к Мотре.

И, как выяснилось, гетман не ошибался. В своем доносе Кочубей трактовал побег дочери как насильственное похищение. Вернувшись в родной дом, жизнь Мотри, очевидно, стала невыносимой. Ее мучила и даже била мать Любовь Кочубей. Вероятно, Мотря рассказала об этом Мазепе, ведь в одном из его писем находим такие слова: "Тяжело загрустил я, услышав, что катица не перестала Вашу милость мучить, как это и вчера то сделала. Я сам не знаю, что с ней, гадиной, делать". Более того, он советовал Мотре сбежать из дома: "Когда они, проклятые твои, тебя сторонятся, иди в монастырь".

Несмотря на все эти события, гетман продолжал поддерживать контакт с семьей Кочубеев. Более того – он имел с ними родственные связи: его племянник Иван Обидовский был женат на Анне, другой дочери Василия Кочубея. На тот момент сам Кочубей все еще занимал должность генерального судьи Гетманщины. Однако виновником ситуации Мазепа считал не его, а жену Любу. Поэтому советовал генеральному судье обуздать свою "гордую, болтливую женщину".

Картина "Иван Мазепа и Мотря Кочубеевна" / Фото rodovid.org

В переписке к Кочубею гетман также отвергал любые обвинения в отношениях с его дочерью: "О блуде я не знаю и не понимаю. Разве сам блудишь, когда женщины слушаешь".

Этот страстный роман начался неожиданно и так же быстро угас. Из писем видно, что Мотря остыла к Ивану Степановичу.

Вспомни только на свои слова, вспомни на свою присягу. Вспомни на свои рученьки, которые мне не наоднократ давала, что до смерти любить обещала,

– закидывает он Кочубеевне.

В 1707 году, через три года после этих событий, Мотря вышла замуж за представителя казацкой старшины Семена Чуйкевича. Мазепа, вероятно, до сих пор имел к ней чувства, потому что был против этого брака. Как отмечал Кочубей в своем доносе, весной того же года он обратился к гетману с просьбой разрешить сватовство, но получил отказ. Мазепа якобы убеждал его подождать.

"Как будем с ляхами в единстве, тогда найдется твоей дочери жених с той стороны лядской знатный какой шляхтич, который твоей фортуне хорошей будет опорой", – обещал он.

Важно отметить, что эта история известна нам исключительно из московских источников – в частности из доноса Василия Кочубея, к которому были добавлены письма Мазепы к Мотре. Какой была истина на самом деле, мы уже, к сожалению, не узнаем.

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