И человеком был Тарас Шевченко – со своими достоинствами и недостатками. Поэтому сегодня 24 Канал расскажет 3 факта о великом Кобзаре, о которых часто не рассказывают в школах.

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Шевченко был настоящим денди

После выкупа из крепостничества Тарас Шевченко начал, как говорится, жить жизнь на полную. Он не жалел денег на дорогие наряды и аксессуары, посещал богемные вечеринки и был частью петербургской элиты.

Конечно, со временем чрезмерное увлечение дорогими вещами исчезало, однако чувство стиля оставалось с ним.

Иногда Шевченко был настолько экстравагантным, что на улицах его узнавали по одной только одежде.

Любил азартные игры

Тарас Григорьевич любил азартные игры и даже играл на деньги, из-за чего существует миф, что он якобы был лудоманом, хотя, на самом деле, это совсем не так.

Его Современники, в частности Иван Сошенко, свидетельствовали, что Шевченко действительно любил играть в карты, однако обычно играл с друзьями на небольшие суммы скорее для развлечения. То есть о лудомании речь не идет вообще.

Шевченковеды говорят, что после выкупа из крепостничества у Шевченко был не длительный период молодецкого запала, когда он позволял себе гулянки, много зартных игр и алкоголя.

Был фотомоделью

Во времена Шевченко фотоаппараты только появились и иметь такой аппарат – было настоящей роскошью. Существуют легенды, что и у самого Кобзаря в последние годы жизни появилось такое устройство, однако ни одного фото, которое бы сделал Шевченко не сохранилось и нет доказательств, что они были.

Но сохранились снимки Шевченко, сделанные фактически первыми фотографами в Российской империи. В общем Шевченко позировал для фото минимум 11 раз и это был более сложный процесс, чем сейчас, когда изображение можно сделать мгновенно.



Тарас Шевченко / Фото 1859 года

Именно на фото Шевченко предстает во всем известном образе в кожухе и шапке.