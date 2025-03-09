Для многих из нас Шевченко еще со школы ассоциируется исключительно с "дедушкой в шапке и кожухе", который "думал думы", однако поэт и художник жил яркой и насыщенной жизнью, о чем свидетельствует его творчество. О наиболее пикантных картинах в творчестве Тараса Шевченко рассказывает 24 Канал.

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Обнаженные натуры и откровенный автопортрет

Тарас Шевченко был против любых ограничений – как и в собственной жизни, так и в творчестве. Он не боялся экспериментов и творил то, что многие люди и в наше время считают "слишком откровенным".

Однако Тарас Григорьевич как художник обожал изображать всю красоту человеческого тела, поэтому среди его произведений можно найти немало обнаженных натур – как мужских, так и женских.

Одной из первых откровенных картин Шевченко является "Женщина в постели".



"Женщина в постели", 1839 – 1840 годы

И вообще откровенные картины с женскими натурами присутствуют в творчестве Шевченко от юных лет и до конца жизненного и творческого пути.

Откровенные картины Шевченко с женскими натурами (18+)

То же самое касается и мужских натур в картинах Шевченко. Однако если в раннем творчестве Шевченко часто изображал полностью обнаженные мужские тела, то позже больше сосредотачивался на торсе, преимущественно – любил изображать мужские спины.

Откровенные картины Шевченко с мужских натур (18+)

И, конечно, нельзя не вспомнить автопортрет Шевченко, который в Российской империи и в СССР был под цензурой, ведь такой Шевченко полностью выходил за рамки "бедного крепостного, который всю жизнь страдал". И речь идет об обнаженном автопортрете художника, который вполне можно назвать первым "нюдсом" в Украине.



Откровенный автопортрет Шевченко

Тарас Шевченко – гениальная и незаурядная личность. Человек, который проявил незаурядный талант в поэзии и живописи и стал культовой личностью в украинской истории, пророком и кобзарем. После навязанного советской пропагандой образа "бедного крепостного, который всю жизнь боролся с царем", украинцы продолжают заново открывать для себя Шевченко – разного и незаурядного.