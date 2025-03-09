Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользовательницы @litera.zno в TikTok.
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Неизвестные факты из биографии Шевченко
- Имел ли Шевченко потомков
Оказывается, что у Тараса Шевченко осталось немало потомков. Также известно, что у Кобзаря официальной семьи не было. Однако во время ссылки в Казахстане он имел отношения с женщиной по имени Катя, которая родила ему двоих детей.
- Почему Шевченко не выкупил из крепостничества родственников
Хотя Шевченко получил известность, он не был состоятельным. Стоимость выкупа его семьи составляла две тысячи рублей – сумма, которую поэт так и не смог собрать. В конце концов, только в 1860 году, благодаря ходатайству влиятельных знакомых, его родных удалось освободить.
Шевченко не был настолько состоятельным, чтобы выкупить свою семью из крепостничества / Фото УП
- Как Шевченко попал в крепостничество
Его прадед был свободным казаком, но, женился на крепостной, поэтому их дети рождались крепостными. Можно сказать, что крепостничество наследовалось по материнской линии.
К слову. В предыдущем материале мы рассказывали об интересных фактах из жизни Михаила Грушевского.
Неизвестная любовь Шевченко
Одна из наименее известных страниц биографии Шевченко – его чувства к польке Ядвиге Гусиковской. Они познакомились в польском городе Вильно, когда поэт еще находился в крепостном праве.
Ядвига, которая была ярой патриоткой. Именно она вдохновила Шевченко выучить польский язык. Некоторые литературоведы говорят, что Шевченко даже мог остаться с ней, но их взгляды на борьбу за свободу разошлись, ведь Кобзарь не хотел становиться участником польской революции.
Ядвига Гусиковская / Фото Библиотеки КНУСА
По одной из версий, после конфликта Ядвига даже выдала его властям, что заставило господина Энгельгарда забрать крепостного в Петербург.
Впрочем, Ядвига настолько запала Шевченко в душу из-за своей жажды революции и свободы, что позже Кобзарь еще вспоминал о ней в письмах к друзьям.