Поэтому писателям приходилось дополнительно работать, или же надеяться на поддержку меценатов. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на блог Оксаны Николаевны.

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Кто помогал украинским писателям

Оксана Николаевна отмечает, что в Российской империи писатели могли получать хорошие гонорары за произведения на русском языке, а вот за украинский – нет. Блогер приводит пример, что в свое время Михаил Коцюбинский получил меньший гонорар, чем его переводчики.

Поэтому для того, чтобы иметь деньги на существование, надо было иметь другую занятость, кроме литературной. Александр Олесь работал в Киеве ветеринаром, Панас Мирный часто менял работу и в частности работал бухгалтером в Полтаве. А упомянутый уже Коцюбинский работал в статистическом бюро в Чернигове.

Что в то время действительно спасало украинских художников – так это спонсоры. Самым известным украинским покровителем писателей был Евгений Чикаленко, который даже создал целый фонд для поддержки творцов литературы. Из этого фонда средства получали такие авторы как Иван Франко, Владимир Винниченко, Михаил Коцюбинский и другие. Интересно, что рассказ "Intermezzo" последнего посвящен Кононовским полям на Черкасщине – именно в Кононовке было имение Чикаленко. Советская власть сначала использовала дом мецената как школу, а позже – как курятник.

Оксана Николаевна о Евгении Чикаленко: смотрите видео

Евгений Чикаленко был и активным политическим деятелем, из-за чего значительная часть украинской элиты настаивала, что именно он должен возглавить Украинскую Центральную Раду. Однако меценат отказался и заверил, что лучшим кандидатом будет Михаил Грушевский.