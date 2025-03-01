Месяц назад Иванка Червинская опубликовала видео, на котором перепевает легендарную "Веснянку". И песня быстро стала популярной в сети, рассказывает 24 Канал.
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"Веснянка" снова популярна
В свое время "Веснянка" была популярной в исполнении Нины Матвиенко. Однако перепев Иванки Червинской уже собрал более 1,1 миллиона просмотров и более 123 тысяч лайков. При этом за месяц украинцы сняли более 25 тысяч видео под этот звук в TikTok.
Иванка Червинская – "Веснянка": смотрите видео
Больше всего видео под эту песню – о домашних любимцах, которых их хозяева называют своими сердечками.
И животные под этот звук имеют другой вид: смотрите видео
И разве не мило? – смотрите видео
Отдельные истории – очень щемящие: смотрите видео
Военные тоже не обошли этот тренд: смотрите видео
Кто сказал, что тренд только о котах: смотрите видео
Однако в тренде не только показывают своих домашних любимцев, но и покой в селе, ностальгию по прошлому, которого не вернуть и людей, которых уже нет.
Эта песня – гимн спокойствия и любви: смотрите видео
Самое ценное – родные люди рядом: смотрите видео
Где бы ни было хорошо, а дома – лучше всего: смотрите видео
Сотни новых видео появляются в сети ежедневно и они собирают тысячи просмотров и лайков.