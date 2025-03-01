Месяц назад Иванка Червинская опубликовала видео, на котором перепевает легендарную "Веснянку". И песня быстро стала популярной в сети, рассказывает 24 Канал.

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"Веснянка" снова популярна

В свое время "Веснянка" была популярной в исполнении Нины Матвиенко. Однако перепев Иванки Червинской уже собрал более 1,1 миллиона просмотров и более 123 тысяч лайков. При этом за месяц украинцы сняли более 25 тысяч видео под этот звук в TikTok.

Иванка Червинская – "Веснянка": смотрите видео

Больше всего видео под эту песню – о домашних любимцах, которых их хозяева называют своими сердечками.

И животные под этот звук имеют другой вид: смотрите видео

И разве не мило? – смотрите видео

Отдельные истории – очень щемящие: смотрите видео

Военные тоже не обошли этот тренд: смотрите видео

Кто сказал, что тренд только о котах: смотрите видео

Однако в тренде не только показывают своих домашних любимцев, но и покой в селе, ностальгию по прошлому, которого не вернуть и людей, которых уже нет.

Эта песня – гимн спокойствия и любви: смотрите видео

Самое ценное – родные люди рядом: смотрите видео

Где бы ни было хорошо, а дома – лучше всего: смотрите видео

Сотни новых видео появляются в сети ежедневно и они собирают тысячи просмотров и лайков.