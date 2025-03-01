Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @midgard_ua в TikTok.

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Как звучала "Подоляночка" в исполнении различных мировых артистов

В своем видео мужчина решил поэкспериментировать со звучанием народной песни "Подоляночка", выполнив ее в манере известных мировых артистов.

Автор выполняет "Подоляночку", имитируя вокальные приемы и стиль подачи каждого из артистов.

Мужчина исполнил "Подоляночку" в манере разных исполнителей: смотрите видео

Как менялось исполнение "Подоляночки":

в версии Imagine Dragons песня звучит драйвово, с характерными для группы взрывными припевами и мощной ритмикой;

песня звучит драйвово, с характерными для группы взрывными припевами и мощной ритмикой; в стиле Keane она превращается в мягкую фортепианную балладу с эмоциональным вокалом;

она превращается в мягкую фортепианную балладу с эмоциональным вокалом; версия Disturbed добавляет песне тяжелых гитар и мощного грубого вокала;

добавляет песне тяжелых гитар и мощного грубого вокала; ABBA делает ее легкой, танцевальной, с яркой мелодичной гармонией;

делает ее легкой, танцевальной, с яркой мелодичной гармонией; а вариант в стиле Adele наполняет "Подоляночку" глубокими эмоциями и драматизмом.

Главная особенность видео – его автор самостоятельно выполнил все вариации, не используя искусственный интеллект. Он удачно передал манеру пения каждого из исполнителей.

Это также подметили и пользователи в комментариях, люди выражают свое восхищение, как органично мужчина смог передать исполнение мировых звезд.