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Як звучала "Подоляночка" у виконані різних світових артистів
У своєму відео чоловік вирішив поекспериментувати зі звучанням народної пісні "Подоляночка", виконавши її в манері відомих світових артистів.
Автор виконує "Подоляночку", імітуючи вокальні прийоми та стиль подачі кожного з артистів.
Чоловік виконав "Подоляночку" в манері різних виконавців: дивіться відео
Як змінювалося виконання "Подоляночки":
- у версії Imagine Dragons пісня звучить драйвово, з характерними для гурту вибуховими приспівами та потужною ритмікою;
- у стилі Keane вона перетворюється на м'яку фортепіанну баладу з емоційним вокалом;
- версія Disturbed додає пісні важких гітар та потужного грубого вокалу;
- ABBA робить її легкою, танцювальною, з яскравою мелодійною гармонією;
- а варіант у стилі Adele наповнює "Подоляночку" глибокими емоціями та драматизмом.
Головна особливість відео – його автор самостійно виконав усі варіації, не використовуючи штучний інтелект. Він вдало передав манеру співу кожного з виконавців.
Це також підмити й користувачі у коментарях, люди висловлюють своє захоплення, як органічно чоловік зміг передати виконання світових зірок.