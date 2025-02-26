Речь идет о песне "El Gigante De Hierro" ("Железный гигант") группы Grupo Soñador. Песня была выпущена еще в 2003 году, но сейчас снова стала популярной, рассказывает 24 Канал.

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Почему все кажется "нелегальным"

Началось все с видео, где мексиканская компания начала использовать этот звук и хештег "картель" для рекламы своей криптовалюты. После этого звук подхватить в TikTok и многие пользователи создавали видео о том, что эта песня делает незаконным буквально все.

Grupo Soñador "El Gigante De Hierro": смотрите видео

Украинцы тоже подхватили этот тренд.

Изготовление шоколада нелегальное: смотрите видео

Ваша доставка законна?– смотрите видео





Заправка тоже незаконна: смотрите видео

Каждый день в сети появляется все большее видео под этот звук. Пользователи не скрывают своего восторга и фантазии по поводу шуток.