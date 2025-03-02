Тому письменникам доводилося додатково працювати, або ж сподіватися на підтримку меценатів. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на блог Оксани Миколаївни.

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Хто допомагав українським письменникам

Оксана Миколаївна зазначає, що в Російській імперії письменники могли отримувати хороші гонорари за твори російською мовою, а ось за українську – ні. Блогерка наводить приклад, що свого часу Михайло Коцюбинський отримав менший гонорар, ніж його перекладачі.

То ж для того, аби мати гроші на існування, треба було мати іншу зайнятість, крім літературної. Олександр Олесь працював у Києві ветеринаром, Панас Мирний часто змінював роботу і зокрема працював бухгалтером у Полтаві. А згаданий уже Коцюбинський працював у статистичному бюро в Чернігові.

Що на той час справді рятувало українських митців – так це спонсори. Найвідомішим українським покровителем письменників був Євген Чикаленко, який навіть створив цілий фонд для підтримки творців літератури. З цього фонду кошти отримували такі автори як Іван Франко, Володимир Винниченко, Михайло Коцюбинський та інші. Цікаво, що оповідання "Intermezzo" останнього присвячений Кононівським полям на Черкащині – саме в Кононівці був маєток Чикаленка. Радянська влада спершу використовувала будинок мецената як школу, а пізніше – як курник.

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Євген Чикаленко був й активним політичним діячем, через що значна частина української еліти наполягала, що саме він має очолити Українську Центральну Раду. Однак меценат відмовився і запевнив, що кращим кандидатом буде Михайло Грушевський.