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Невідомі факти з біографії Шевченка
- Чи мав Шевченко нащадків
Виявляється, що у Тараса Шевченка залишилося чимало нащадків. Також відомо, що у Кобзаря офіційної сім’ї не було. Однак під час заслання в Казахстані він мав стосунки з жінкою на ім’я Катя, яка народила йому двох дітей.
- Чому Шевченко не викупив із кріпацтва родичів
Хоча Шевченко здобув популярність, він не був заможним. Вартість викупу його сім’ї становила дві тисячі карбованців – сума, яку поет так і не зміг зібрати. Зрештою, лише у 1860 році, завдяки клопотанню впливових знайомих, його рідних вдалося звільнити.
Шевченко не був настільки заможним, щоб викупити свою родину з кріпацтва / Фото УП
- Як Шевченко потрапив у кріпацтво
Його прадід був вільним козаком, але, одружився із кріпачкою, тому їхні діти народжувалися кріпаками. Можна сказати, що кріпацтво успадковувалося по материнській лінії.
До слова. У попередньому матеріалі ми розповідали про цікаві факти з життя Михайла Грушевського.
Невідоме кохання Шевченка
Одна з найменш відомих сторінок біографії Шевченка – його почуття до польки Ядвіги Гусиковської. Вони познайомилися у польському місті Вільно, коли поет ще перебував у кріпацтві.
Ядвіга, яка була затятою патріоткою. Саме вона надихнула Шевченка вивчити польську мову. Деякі літературознавці подейкують, що Шевченко навіть міг залишитися з нею, але їхні погляди на боротьбу за свободу розійшлися, адже Кобзар не хотів ставати учасником польської революції.
Ядвіга Гусиковська / Фото Бібліотеки КНУБА
За однією з версій, після конфлікту Ядвіга навіть видала його владі, що змусило пана Енгельгарда забрати кріпака до Петербурга.
Втім, Ядвіга настільки запала Шевченку в душу через свою жагу до революції та свободи, що пізніше Кобзар ще згадував про неї у листах до друзів.