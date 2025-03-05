Грушевський народився в інтелігентній родині, а початкову освіту здобував вдома, пише 24 Канал. За короткий час Грушевський став визначеним вченим того часу.

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Як Грушевський перетнувся з Франком та Антоновичем

Михайлу Грушевському неабияк поталанило, адже його наставником в університеті був видатний український учений Володимир Антонович.

Грушевський під науковим керівництвом Антоновича спочатку писав статті, есе, рецензії, а потім взявся за більш серйозний твір – "Історію Київської землі від смерті Ярослава до кінця XIV віку".

Він товаришував з творчою елітою кінця 19 та початку 20 століття, а сусідом Грушевського був сам Іван Франко.

Що відомо про особисте життя Грушевського

Щодо особистого життя, то в Грушевського, якого характеризують як гарного сім'янина, була єдина донька Катерина. Його дружина Марія, як і згодом донька, теж займалася науковою роботою.



Грушевський у домашньому робочому кабінеті у Львові / Фото vuam.org.ua

Доля доньки Катерини була дуже сумно, адже вона загинула у сталінських таборах.

Перша світова війна застала Грушевського в Карпатах

Життя Грушевського було бурхливим. Перша світова війна застала сім'ю Михайла Грушевського у Карпатах, тобто на території, що входила тоді до Австро-Угорщини, ворога Росії.

Грушевський не мав можливості перетнути кордон, бо він вже став лінією фронту. Разом із сім'єю за підтримки друзів він виїхав до Відня, а звідти до Італії та Румунії, які на той час ще зберігали нейтралітет. Тільки у листопаді 1914 року він дістався до Києва.

Ми часто знайомо Грушевського лише як історика, але він і сам творив історію.

У лютому 1917 року спалахнула революція, цар Микола II відрікся від трону, влада у Петрограді переходить до Тимчасового уряду, а в Києві у березні створюють Українську Центральну Раду.



Члени Української Центральної Ради під час проголошення І Універсалу / Фото "Радіо Свобода"

Вона засідає у приміщенні нинішнього Будинку вчителя, і Михайла Грушевського обирають її головою ще до його повернення в Київ. Так академічний учений, найглибший знавець історії України отримує можливість разом з однодумцями втілювати в життя мрію багатьох поколінь українців – творити свою державу.

На цій посаді він не тільки займався конкретними питаннями українського державотворення, а й намагався обґрунтувати свої дії та погляди в численних статтях і документах. Одними з найбільш помітних і значущих серед них були Універсали.

Грушевський помер далеко від дому у 1934 році. У нього не лишилось прямих нащадків.