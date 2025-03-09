Кобзарь, в частности, сделал неоценимый вклад в развитие литературы, искусства, украинского языка и тому подобное. А отдельные цитаты из его произведений стали даже стали пророческими.

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Лучшие цитаты из произведений Тараса Шевченко

И это неудивительно, ведь цитаты из произведений Кобзаря не теряют актуальности даже сегодня. В частности те, которые касаются России.

Тарас Шевченко, в частности, воспевал человеческие ценности: любовь и верность, материнскую судьбу, дружбу, преданность родной земле и народу и тому подобное.

Поэтому 24 Канал предлагает цитаты из произведений пророка, которые должен знать каждый украинец.

Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила І воля святая!

І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі.

Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь.

В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля.

Наша дума, наша пісня Не вмpе, не зaгинe… От де, люде, наша слава, Слава України!

Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя.

Страшно впасти у кайдани, Умирать в неволі, А ще гірше — спати, спати, І спати на волі…

Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі – чужі люде,

Роблять лихо з вами.

Поховайте та вставайте, кайдани порвіте І вражою злою кров'ю волю окропіте.

Свою Україну любіть. Любіть її… Во врем'я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.

Ну що б, здавалося, слова… Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється – ожива, Як їх почує!..

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