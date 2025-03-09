Кобзарь, в частности, сделал неоценимый вклад в развитие литературы, искусства, украинского языка и тому подобное. А отдельные цитаты из его произведений стали даже стали пророческими.
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Лучшие цитаты из произведений Тараса Шевченко
И это неудивительно, ведь цитаты из произведений Кобзаря не теряют актуальности даже сегодня. В частности те, которые касаются России.
Тарас Шевченко, в частности, воспевал человеческие ценности: любовь и верность, материнскую судьбу, дружбу, преданность родной земле и народу и тому подобное.
Поэтому 24 Канал предлагает цитаты из произведений пророка, которые должен знать каждый украинец.
- Борітеся – поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила І воля святая!
І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі.
- Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь.
В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля.
- Наша дума, наша пісня Не вмpе, не зaгинe… От де, люде, наша слава, Слава України!
Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя.
- Страшно впасти у кайдани, Умирать в неволі, А ще гірше — спати, спати, І спати на волі…
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люде,
Роблять лихо з вами.
- Поховайте та вставайте, кайдани порвіте І вражою злою кров'ю волю окропіте.
Свою Україну любіть. Любіть її… Во врем'я люте. В останню тяжкую минуту За неї Господа моліть.
- Ну що б, здавалося, слова… Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється – ожива, Як їх почує!..
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