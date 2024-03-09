Кобзарь сделал неоценимый вклад в развитие литературы, искусства, украинского языка и т.д., отмечает Образование 24. Впоследствии исследователь истории украинского литературного языка Иван Огиенко составил "Грамматико-стилистический словарь языка Шевченко".
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Какие интересные слова можно встретить в поэзии Тараса Шевченко
Этот словарь содержит лексику, которую использует в своей поэзии Тарас Шевченко. Иван Огиенко в свое время подчеркивал: "Язык Шевченко стал у нас краеугольным камнем нашего литературного языка".
В этом словаре можно встретить немало интересных и древних слов. В частности, такие:
- затого – скоро;
- кав'яр – риб'яча ікра;
Заметим также, что слово кав'яр с таким же значением вы можете найти в "Энеиде" Ивана Котляревского – зачинателя новой украинской литературы.
- недОсвіт – враннішній приморозок;
- сагА – затока и тому подобное.
Заметим также, немало слов, которые есть в произведениях Тараса Шевченко, стали устаревшими или являются диалектными.
Неологизмы и интересные слова в поэзии Кобзаря
Тараса Григорьевича, к слову, считают автором слова "високочолий".
Образование 24 также предлагает запомнить такие интересные слова, которые вы можете найти в поэзии Кобзаря:
- вештатися – блукати, бродити;
- зараннє – рано-вранці;
- ненька – мати;
- ослона – завіса;
- уродливий – красивий, вродливий;
- лиштва – вишивка у вигляді прямої гладі;
- ледащо – ледар;
- вичуняти – одужати;
- шкандибати – кульгати;
- либонь – мабуть;
- цуратися – уникати и другие.
Поэтому "не цурайтесь" (укр.) древних и интересных украинских слов, а употребляйте их чаще и популяризируйте!