И сегодня по случаю 153-й годовщины со дня рождения писательницы, интеллектуалки, поэтессы Образование 24 расскажет вам, какие же слова соловьиной подарила Лариса Косач.
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Как замечательные слова придумала Леся Украинка
Леся Украинка (Лариса Петровна Косач) придумала два красивых неологизма: "провесна" и "промінь".
- Провесна
Провесна – это ранняя весна, начало весны. Украинка когда-то писала: "У мене на столику проліски стоять, у хаті рожеве світло, а в серці провесна..." (укр.).
Также вы можете использовать и прилагательное "провесняний" и процитировать поэтессу: "Був ясний день, веселий, провесняний" (укр.).
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- Промінь
В "Колыбельной" Леси Украинки можно найти такие строки: "Місяць яснесенький промінь тихесенький кинув до нас. Спи ж ти, малесенький, пізній бо час" (укр.).
Что интересно, сначала это слово использовали в художественном стиле. А уже потом оно стало и научным термином.
На сегодня слово "промінь" имеет разные значения. В частности такие:
- световая полоса, выходящая из какого-либо источника света или предмета, который светится, собирает в фокус или отражает свет;
- прямые линии, расходящиеся в разные стороны из одной точки (перен.);
- быстрое, неожиданное проявление чего-либо (перен.);
- направление распространения энергии волн (электромагнитных, световых и т. п.) (перен.);
- косточки плавников водных животных.
А о том, как красиво на украинском сказать "элегантный, фигуральный, индифферентный, дидактический", можете прочитать по ссылке.