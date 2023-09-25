Не все участники опроса смогли дать правильный ответ на этот вопрос. Хотя творчество Леси Украинки является важной частью школьной программы по литературе.
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Знают ли украинцы, как зовут Лесю Украинку
Часть участников опроса справилась с задачей. Другие же перепутали Украинку с ее мамой – Еленой Пчилкой (укр. Оленою Пчілкою) или просто "переименовали" Лесю, не угадав ее настоящее имя. Вот какие ответы получила блоггерша в ответ на свой вопрос:
- Лина Костенко – это ее мама? Мне очень стыдно, я плохо учил литературу;
- Леся;
- Елена – Леся;
- Елена;
- Мария Косач – не Мария. Елена?
- Лариса Петровна Косач;
- Лариса Косач;
- Елена Пчилка – а, Боже – Лариса Косач, это мама у нее Елена Пчилка;
- Леся Петровна Косач;
- Олеся;
- Олеся Пчилкина;
- Лариса Петровна Косач – я учил украинскую литературу.
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Какое настоящее имя Леси Украинки
Настоящее имя и фамилия Леси Украины – Лариса Косач (в браке – Косач-Квитка). Елена Пчилка – это псевдоним ее матери – Ольги Косач (до брака – Драгомановой).