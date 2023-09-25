Не все участники опроса смогли дать правильный ответ на этот вопрос. Хотя творчество Леси Украинки является важной частью школьной программы по литературе.

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Знают ли украинцы, как зовут Лесю Украинку

Часть участников опроса справилась с задачей. Другие же перепутали Украинку с ее мамой – Еленой Пчилкой (укр. Оленою Пчілкою) или просто "переименовали" Лесю, не угадав ее настоящее имя. Вот какие ответы получила блоггерша в ответ на свой вопрос:

Лина Костенко – это ее мама? Мне очень стыдно, я плохо учил литературу;

Леся;

Елена – Леся;

Елена;

Мария Косач – не Мария. Елена?

Лариса Петровна Косач;

Лариса Косач;

Елена Пчилка – а, Боже – Лариса Косач, это мама у нее Елена Пчилка;

Леся Петровна Косач;

Олеся;

Олеся Пчилкина;

Лариса Петровна Косач – я учил украинскую литературу.

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Какое настоящее имя Леси Украинки

Настоящее имя и фамилия Леси Украины – Лариса Косач (в браке – Косач-Квитка). Елена Пчилка – это псевдоним ее матери – Ольги Косач (до брака – Драгомановой).