Не всі учасники опитування змогли дати правильну відповідь на це питання. Хоча творчість Лесі Українки є важливою частиною шкільної програми з літератури.

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Чи знають українці, як звати Лесю Українку

Частина учасників опитування впоралася із завданням. Інші ж переплутали Українку з її мамою – Оленою Пчілкою або ж просто "перейменували" Лесю, не вгадавши її справжнє ім'я. Ось які відповіді отримала блогерка у відповідь на своє питання:

Ліна Костенко – то її мама? Мені дуже соромно, я погано вчив літературу;

Леся;

Олена – Леся;

Олена;

Марія Косач – нє Марія. Олена?

Лариса Петрівна Косач;

Лариса Косач;

Олена Пчілка – а, Боже – Лариса Косач, це мама в неї Олена Пчілка;

Леся Петрівна Косач;

Олеся;

Олеся Пчілкіна;

Лариса Петрівна Косач – я вчив українську літературу.

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Яке справжнє ім'я Лесі Українки

Справжнє ім'я та прізвище Лесі України – Лариса Косач (у шлюбі – Косач-Квітка). Натомість Олена Пчілка – це псевдонім її матері – Ольги Косач (до шлюбу – Драгоманової).