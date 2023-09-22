Натомість окремі відповіді неприємно здивували. Один з учасників опитування навіть "приписав" авторство вірша російському реперу.

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Українців попросили назвати автора "Думи мої, думи мої"

Частина учасників опитування правильно відповіла на питання щодо автора "Думи мої, думи мої" – "Тарас Шевченко".

Однак інші дали таку відповідь:

  • Без поняття… Моргенштерн (сміється);
  • Ну, напевно, МС Пєтя, я хз;
  • Іван;
  • Пивоваров;
  • Я не знаю;
  • Франко, напевно…

Зауважимо, що МС Петя (або Петро Моставчук), про якого згадували, – репер-танцюрист з Буковини. Артем Пивоваром натомість у дуеті з Надією Дорофєєвою поклав на музику вірш "Думи мої, думи мої".

Натомість неприємно здивувала відповідь "Моргенштерн". Тобто Алішер Тагі​рович Валєєв. Це скандальний російський репер, який входить до бази "Миротворець".

Як відреагували на почуте українці

Українці натомість так відреагували на почуті відповіді (пунктуацію зберігаємо):

  • Думи мої, думи мої - лихо мені з вами... Боже сором який, невже зовсім нічого не тямлять, та й не хочуть... Оце молодь!
  • Серьйозно це може хтось не знати??
  • це не смішно , це соромно.
  • Шевченко написав, Пивоваров заспівав.
  • Можна "матюкатися"? думаю що так….
  • якщо б я цього не знала мене б вчитель по укр прибила б.