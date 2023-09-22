Натомість окремі відповіді неприємно здивували. Один з учасників опитування навіть "приписав" авторство вірша російському реперу.
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Українців попросили назвати автора "Думи мої, думи мої"
Частина учасників опитування правильно відповіла на питання щодо автора "Думи мої, думи мої" – "Тарас Шевченко".
Однак інші дали таку відповідь:
- Без поняття… Моргенштерн (сміється);
- Ну, напевно, МС Пєтя, я хз;
- Іван;
- Пивоваров;
- Я не знаю;
- Франко, напевно…
Зауважимо, що МС Петя (або Петро Моставчук), про якого згадували, – репер-танцюрист з Буковини. Артем Пивоваром натомість у дуеті з Надією Дорофєєвою поклав на музику вірш "Думи мої, думи мої".
Натомість неприємно здивувала відповідь "Моргенштерн". Тобто Алішер Тагірович Валєєв. Це скандальний російський репер, який входить до бази "Миротворець".
Як відреагували на почуте українці
Українці натомість так відреагували на почуті відповіді (пунктуацію зберігаємо):
- Думи мої, думи мої - лихо мені з вами... Боже сором який, невже зовсім нічого не тямлять, та й не хочуть... Оце молодь!
- Серьйозно це може хтось не знати??
- це не смішно , це соромно.
- Шевченко написав, Пивоваров заспівав.
- Можна "матюкатися"? думаю що так….
- якщо б я цього не знала мене б вчитель по укр прибила б.