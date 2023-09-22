А отдельные ответы неприятно удивили. Один из участников опроса даже "приписал" авторство стихотворения русскому рэперу.

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Украинцев попросили назвать автора "Думы мои, думы мои"

Часть участников опроса правильно ответила на вопрос относительно автора "Думы мои, думы мои" – "Тарас Шевченко".

Однако другие дали такой ответ:

  • Без понятия… Моргенштерн (смеется);
  • Ну, наверное, МС Петя, я хз;
  • Иван;
  • Пивоваров;
  • Я не знаю;
  • Франко, наверное…

Заметим, что ТС Петя (или Петр Моставчук), о котором упоминали, – репер-танцор из Буковины. Артем Пивоваром в дуэте с Надеждой Дорофеевой положил на музыку стихотворение "Думы мои, думы мои".

В то же время неприятно удивил ответ "Моргенштерн". То есть Алишер Тагирович Валеев. Это скандальный российский рэпер, который входит в базу "Миротворец".

Как отреагировали на услышанное украинцы

Украинцы так отреагировали на услышанные ответы (пунктуацию сохраняем):

  • "Думи мої, думи мої - лихо мені з вами..." (укр.). Боже стыд какой, неужели совсем ничего не понимают, да и не хотят... Вот молодежь!
  • Серьезно это может кто-то не знать?
  • это не смешно, это стыдно.
  • Шевченко написал, Пивоваров спел.
  • Можно "материться"? думаю что да….
  • если бы я этого не знала меня учитель по укр прибила бы.