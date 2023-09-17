Блогерша задала молодежи простой вопрос: "Почему у Марко Вовчок не было жены?". Ответы участников опроса шокировали, ведь большинство не знало даже, кто это.
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Молодежь опозорилась ответами на вопрос о жене Марке Вовчке
Так, многие участники опроса, вероятно, впервые услышали о Марко Вовчок. Ответы на вышеупомянутый вопрос были довольно феерическими. В частности, такие (оставляем ответы без изменений):
- Кто такой "Марко Вовчок?".
- Человек, возможно, признался, что он по мальчикам…
- Марк Вачок?
- Может, он был каким-нибудь уродом?
- Может быть, женщины там, где он жил, не были красивыми? Может, у него высокие стандарты...
- Потому что это Вовчок, это волк…
- Может быть, он хотел быть один, одинокий прожить жизнь в единстве с собой.
- Потому что у него было 10 жен, он был как султан.
- А кто это? Это типа что-то из литературы…
- Потому что он полюбил лисичку…
Все же двое комментаторов произнесли:
- Ибо Марко Вовчок – это женщина?
- А, потому что она женщина.
Как отреагировали украинцы
Эти ответы вызвали бурную реакцию украинцев. Они были неприятно удивлены такими "знаниями". В комментариях к видео украинцы написали, в частности, такое (пунктуацию авторов комментариев сохраняем):
- Боже, какой позор! Молодёжь, вы что? Где вы живете? В Украине?
- Как таковое может быть, что многие не знают кто такая Марко Вовчок.
- Ужас мы выросли на ее сказках.
- И почему мне стыдно за них?
- Я в шоке такого и не знают.
- Ужас?? элементарная украинская литература. Школьная программа.
- Они в школу не ходили?
- Это капец, даже школьной литературы неучат, это выдающаяся украинская писательница.
- Наша молодежь очень больно слушать не знают нашей литературы.
- Не знаем о своей истории ничего, даже болит за нашу молодежь.
- Марко Вовчок, это Мария Вилинская, программа 4 или 5 класса.
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Кто такая Марко Вовчок
Марко Вовчок – псевдоним известной украинской писательницы, переводчицы Марии Вилинской (1833 – 1907).
Ее произведения имели антикрепостное направление и описывали историческое прошлое Украины.
В 1860-х снискала значительную литературную славу в Украине после публикации в 1857 году украиноязычного сборника "Народные рассказы".
Обогатила украинскую литературу рядом новых жанров, в частности, социально-феминистической повестью ("Институтка").
Повесть "Маруся" в переводе-адаптации на французский стала популярной в Западной Европе конца XIX века.
Произведение "Институтка", к слову, – первая в украинской литературе социальная повесть.
Творчество Марко Вовчок изучается в рамках школьной программы.
Источник: Википедия.