Блогерша задала молодежи простой вопрос: "Почему у Марко Вовчок не было жены?". Ответы участников опроса шокировали, ведь большинство не знало даже, кто это.

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Молодежь опозорилась ответами на вопрос о жене Марке Вовчке

Так, многие участники опроса, вероятно, впервые услышали о Марко Вовчок. Ответы на вышеупомянутый вопрос были довольно феерическими. В частности, такие (оставляем ответы без изменений):

Кто такой "Марко Вовчок?".

Человек, возможно, признался, что он по мальчикам…

Марк Вачок?

Может, он был каким-нибудь уродом?

Может быть, женщины там, где он жил, не были красивыми? Может, у него высокие стандарты...

Потому что это Вовчок, это волк…

Может быть, он хотел быть один, одинокий прожить жизнь в единстве с собой.

Потому что у него было 10 жен, он был как султан.

А кто это? Это типа что-то из литературы…

Потому что он полюбил лисичку…

Все же двое комментаторов произнесли:

Ибо Марко Вовчок – это женщина?

А, потому что она женщина.

Как отреагировали украинцы

Эти ответы вызвали бурную реакцию украинцев. Они были неприятно удивлены такими "знаниями". В комментариях к видео украинцы написали, в частности, такое (пунктуацию авторов комментариев сохраняем):

Боже, какой позор! Молодёжь, вы что? Где вы живете? В Украине?

Как таковое может быть, что многие не знают кто такая Марко Вовчок.

Ужас мы выросли на ее сказках.

И почему мне стыдно за них?

Я в шоке такого и не знают.

Ужас?? элементарная украинская литература. Школьная программа.

Они в школу не ходили?

Это капец, даже школьной литературы неучат, это выдающаяся украинская писательница.

Наша молодежь очень больно слушать не знают нашей литературы.

Не знаем о своей истории ничего, даже болит за нашу молодежь.

Марко Вовчок, это Мария Вилинская, программа 4 или 5 класса.

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