Блогерша задала молодежи простой вопрос: "Почему у Марко Вовчок не было жены?". Ответы участников опроса шокировали, ведь большинство не знало даже, кто это.

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Молодежь опозорилась ответами на вопрос о жене Марке Вовчке

Так, многие участники опроса, вероятно, впервые услышали о Марко Вовчок. Ответы на вышеупомянутый вопрос были довольно феерическими. В частности, такие (оставляем ответы без изменений):

  • Кто такой "Марко Вовчок?".
  • Человек, возможно, признался, что он по мальчикам…
  • Марк Вачок?
  • Может, он был каким-нибудь уродом?
  • Может быть, женщины там, где он жил, не были красивыми? Может, у него высокие стандарты...
  • Потому что это Вовчок, это волк…
  • Может быть, он хотел быть один, одинокий прожить жизнь в единстве с собой.
  • Потому что у него было 10 жен, он был как султан.
  • А кто это? Это типа что-то из литературы…
  • Потому что он полюбил лисичку…

Все же двое комментаторов произнесли:

  • Ибо Марко Вовчок – это женщина?
  • А, потому что она женщина.

Как отреагировали украинцы

Эти ответы вызвали бурную реакцию украинцев. Они были неприятно удивлены такими "знаниями". В комментариях к видео украинцы написали, в частности, такое (пунктуацию авторов комментариев сохраняем):

  • Боже, какой позор! Молодёжь, вы что? Где вы живете? В Украине?
  • Как таковое может быть, что многие не знают кто такая Марко Вовчок.
  • Ужас мы выросли на ее сказках.
  • И почему мне стыдно за них?
  • Я в шоке такого и не знают.
  • Ужас?? элементарная украинская литература. Школьная программа.
  • Они в школу не ходили?
  • Это капец, даже школьной литературы неучат, это выдающаяся украинская писательница.
  • Наша молодежь очень больно слушать не знают нашей литературы.
  • Не знаем о своей истории ничего, даже болит за нашу молодежь.
  • Марко Вовчок, это Мария Вилинская, программа 4 или 5 класса.

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Кто такая Марко Вовчок

Марко Вовчок – псевдоним известной украинской писательницы, переводчицы Марии Вилинской (1833 – 1907).

Ее произведения имели антикрепостное направление и описывали историческое прошлое Украины.

В 1860-х снискала значительную литературную славу в Украине после публикации в 1857 году украиноязычного сборника "Народные рассказы".

Обогатила украинскую литературу рядом новых жанров, в частности, социально-феминистической повестью ("Институтка").

Повесть "Маруся" в переводе-адаптации на французский стала популярной в Западной Европе конца XIX века.

Произведение "Институтка", к слову, – первая в украинской литературе социальная повесть.

Творчество Марко Вовчок изучается в рамках школьной программы.

Источник: Википедия.