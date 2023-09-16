В то же время во время расцвета украинского языка и полномасштабной войны с Россией украинские дети должны уважать родной язык и изучать его. А 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" поможет быть грамотными и искоренять суржик.

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Как правильно говорить по-украински об учебе

Так, в сорок второй подборке расскажем вам, как правильно по-украински говорить об учебе и уроках в школе. А также – какие суржиковые слова следует забыть, чтобы не портить свой язык.

  • Ученики – учні;
  • учителя – вчителі, учителі;

Прежде всего помните: вы "учні" (укр), а вас учат "вчителі" (укр.).

  • задавати домашню задачу – давати домашнє завдання;
  • заставляти – змушувати;
  • займатися – навчатися;
  • знаходитися – перебувати, бути;

"Домашнє завдання вам дають, а не задають задачу (виняток – задача з математики)" (укр.), когда вы думаете, что вас "змушують" (укр.), а не "заставляють" (укр.) учиться. И в школе вы "навчаєтеся, а не займаєтеся" (укр.). И что важно – "перебуваєте", "є" (укр.), ведь не потерялись.

  • зустрічаються помилки – трапляються помилки;
  • вірна відповідь – правильна відповідь;
  • сама вища оцінка – найвища оцінка;

Ошибки в вашей речи могут "траплятися" (укр.), а встречаются (укр. зустрічаються) вам в коридорах другие ученики. Ваш ответ на уроках "правильний" (укр.), а не "вірний" (укр.). Верно вы можете любить кого-то. А за правильный ответ получаете "найвищу" (укр.) оценку.

  • получив зауваження – отримав зауваження;

Если вы не внимательны на уроке, то "отримаєте, а не получите" (укр.) замечания от учителя.

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  • строчки – рядки;

Когда читаете стихотворение, обращаете внимание на каждую его строчку (укр. рядок).

  • кружки – гуртки;

А после занятий посещаете любимые "гуртки" (укр.), а не кружки.