В то же время во время расцвета украинского языка и полномасштабной войны с Россией украинские дети должны уважать родной язык и изучать его. А 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" поможет быть грамотными и искоренять суржик.
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Как правильно говорить по-украински об учебе
Так, в сорок второй подборке расскажем вам, как правильно по-украински говорить об учебе и уроках в школе. А также – какие суржиковые слова следует забыть, чтобы не портить свой язык.
- Ученики – учні;
- учителя – вчителі, учителі;
Прежде всего помните: вы "учні" (укр), а вас учат "вчителі" (укр.).
- задавати домашню задачу – давати домашнє завдання;
- заставляти – змушувати;
- займатися – навчатися;
- знаходитися – перебувати, бути;
"Домашнє завдання вам дають, а не задають задачу (виняток – задача з математики)" (укр.), когда вы думаете, что вас "змушують" (укр.), а не "заставляють" (укр.) учиться. И в школе вы "навчаєтеся, а не займаєтеся" (укр.). И что важно – "перебуваєте", "є" (укр.), ведь не потерялись.
- зустрічаються помилки – трапляються помилки;
- вірна відповідь – правильна відповідь;
- сама вища оцінка – найвища оцінка;
Ошибки в вашей речи могут "траплятися" (укр.), а встречаются (укр. зустрічаються) вам в коридорах другие ученики. Ваш ответ на уроках "правильний" (укр.), а не "вірний" (укр.). Верно вы можете любить кого-то. А за правильный ответ получаете "найвищу" (укр.) оценку.
- получив зауваження – отримав зауваження;
Если вы не внимательны на уроке, то "отримаєте, а не получите" (укр.) замечания от учителя.
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- строчки – рядки;
Когда читаете стихотворение, обращаете внимание на каждую его строчку (укр. рядок).
- кружки – гуртки;
А после занятий посещаете любимые "гуртки" (укр.), а не кружки.