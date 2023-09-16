В то же время во время расцвета украинского языка и полномасштабной войны с Россией украинские дети должны уважать родной язык и изучать его. А 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" поможет быть грамотными и искоренять суржик.

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Как правильно говорить по-украински об учебе

Так, в сорок второй подборке расскажем вам, как правильно по-украински говорить об учебе и уроках в школе. А также – какие суржиковые слова следует забыть, чтобы не портить свой язык.

Ученики – учні;

учителя – вчителі, учителі;

Прежде всего помните: вы "учні" (укр), а вас учат "вчителі" (укр.).

задавати домашню задачу – давати домашнє завдання;

заставляти – змушувати;

займатися – навчатися;

знаходитися – перебувати, бути;

"Домашнє завдання вам дають, а не задають задачу (виняток – задача з математики)" (укр.), когда вы думаете, что вас "змушують" (укр.), а не "заставляють" (укр.) учиться. И в школе вы "навчаєтеся, а не займаєтеся" (укр.). И что важно – "перебуваєте", "є" (укр.), ведь не потерялись.

Обратите внимание! (укр.) "Людину можна змушувати, а заставляють меблями кімнату. Також завдання дають, а завдають болю або удару!"

зустрічаються помилки – трапляються помилки;

вірна відповідь – правильна відповідь;

сама вища оцінка – найвища оцінка;

Ошибки в вашей речи могут "траплятися" (укр.), а встречаются (укр. зустрічаються) вам в коридорах другие ученики. Ваш ответ на уроках "правильний" (укр.), а не "вірний" (укр.). Верно вы можете любить кого-то. А за правильный ответ получаете "найвищу" (укр.) оценку.

Имейте в виду! Простую форму наивысшей степени сравнения прилагательных творим от высшего с помощью префиксов "най-" (укр.) или слов "найбільш", "найменш" (укр.), а не слова "самий" (укр.).

получив зауваження – отримав зауваження;

Если вы не внимательны на уроке, то "отримаєте, а не получите" (укр.) замечания от учителя.

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строчки – рядки;

Когда читаете стихотворение, обращаете внимание на каждую его строчку (укр. рядок).

кружки – гуртки;

А после занятий посещаете любимые "гуртки" (укр.), а не кружки.

Итак, уважаемые ученики! Будьте грамотными и искореняйте суржик из своей речи!