При этом из уст отдельных поступающих иногда можно услышать суржиковые фразы. Так что 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" подскажет, как не допускать речевых ошибок, рассказывая о вступительной кампании.
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Как правильно по-украински говорить о вступлении
В тридцать седьмой подборке расскажем вам, какие слова не стоит употреблять, когда говорите о поступлении в желанные вузы, и какие правильные украинские соответствия употреблять вместо этого.
- вступна кОмпанія – вступна кАмпанія;
- здавати документи – подавати документи;
Прежде всего помните, что вступительная кАмпания (укр. вступна кАмпанія), а документы вы укр. "подаєте".
- здавати екзамени – складати іспити, екзамени;
- льгота – пільга;
"Іспити чи екзамени" (укр.) вы на отдельные специальности можете "не складати" (укр.), если имеете "пільги" (укр.).
- поступати – вступати;
- отримати освіту – здобути освіту;
- ВУЗ – ЗВО, виш;
Также имейте в виду: вы "вступаєте у ЗВО чи виш, щоб здобути вищу освіту" (укр.).
И не используйте суржиковую аббревиатуру "ВУЗ" ("высшее учебное заведение"), ведь в украинском языке нет слова "учебный" – есть "навчальний".
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- учбовий заклад – навчальний заклад;
- ведучий виш – провідний виш;
Выбираете при этом "провідний навчальний заклад" (укр.).
- число поступаючих повисилося – кількість вступників збільшилася;
- приймати рішення – ухвалювати рішення.
И думаете, какое же решение "ухвалити і куди вступити, поки кількість вступників у всіх ЗВО збільшується" (укр.).
При этом помните: современному украинскому языку активные причастия настоящего вообще не присущи. То есть причастия, оканчивающиеся на -ячий, -ячий, учитель, -ючий.