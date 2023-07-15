Так что 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" подскажет, как правильно называть страны, расположенные на Старом континенте. И какие названия употреблять не стоит.

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Как правильно на украинском называть страны Европы

В тридцать шестой подборке расскажем вам, какие суржиковые слова вы можете часто услышать по названиям европейских стран. И подскажем, как эти государства звучат правильно на украинском.

Поэтому вашему вниманию подборку названий-суржиков и их украинских соответствий:

Польша – Польща;

Венгрія – Угорщина;

Словакія – Словаччина;

Германія – Німеччина;

Білорусія – Білорусь;

Прибалтика – країни Балтії;

Голландія – Нідерланди;

Обратите внимание! 1 января 2020 года Нидерланды официально отказались от слова "Голландия" для названия государства.

Турция – Туреччина (часть этой страны находится на Европейском континенте);

Сєвєрна Македонія – Північна Македонія;

Молдавія – Молдова;

Молдавія – Молдова; Руминія – Румунія.

Уважайте украинский язык и не дайте суржику никакого шанса!