Так что 24 Канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" подскажет, как правильно называть страны, расположенные на Старом континенте. И какие названия употреблять не стоит.

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Как правильно на украинском называть страны Европы

В тридцать шестой подборке расскажем вам, какие суржиковые слова вы можете часто услышать по названиям европейских стран. И подскажем, как эти государства звучат правильно на украинском.

Поэтому вашему вниманию подборку названий-суржиков и их украинских соответствий:

  • Польша – Польща;
  • Венгрія – Угорщина;
  • Словакія – Словаччина;
  • Германія – Німеччина;
  • Білорусія – Білорусь;
  • Прибалтика – країни Балтії;
  • Голландія – Нідерланди;
  • Турция – Туреччина (часть этой страны находится на Европейском континенте);
  • Сєвєрна Македонія – Північна Македонія;
  • Молдавія – Молдова;
  • Руминія – Румунія.