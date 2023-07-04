Сегодня правоохранители не только защищают покой граждан нашего государства, но и отстаивают его границы и независимость на фронте. Так что 24 Канал по случаю Дня Нацполиции в рамках образовательной рубрики Антисуржик. Говори по-украински правильно" подскажет, как правильно говорить о наших стражах порядка.
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Как правильно по-украински говорить о Нацполиции
- міліція – поліція;
- міліціянт, поліцейський – поліціянт;
Для начала забудьте о "міліції та міліціянтах" (укр.) – в Украине работает "поліція та поліціянти/поліціянтки" (укр.).
Что интересно: в нашем государстве привычно слово "поліцейський". Однако языковеды все же советуют его заменить – на "поліціянта".
- безопасность – безпека;
- защищають – захищають;
Именно полицейские ответственны за безопасность (укр. безпеку) внутри страны, а также защищают (укр. захищають) наше государство на фронте. Суржиковые слова "безопаснсть" и "защищають" не употребляйте.
- задержали – затримали;
- преступник – злочинець;
Также помните, что наши стражи порядка "не задержують преступника, а затримують злочинця" (укр.).
- нарушили – порушили;
- сопротівлєніє – спротив;
- правила дорожнього двіженія – правила дорожнього руху;
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Если вы нарушили (укр. порушили) правила дорожного движения (укр. правила дорожнього руху), не сопротивляйтесь (укр. не чиніть спротив) и останавливайтесь по требованию правоохранителей. И забудьте о суржиковых "нарушили", "дорожнє двіженіє" и "сопротівлєніє".
- оружиє – зброя;
- взятка – хабар;
При этом помните: взятки (укр. хабарі) наши копы не берут и всегда имеют при себе оружие (укр. зброю). И не употребляйте такие языковые кручи как "взятка" и "оружиє".