Сегодня правоохранители не только защищают покой граждан нашего государства, но и отстаивают его границы и независимость на фронте. Так что 24 Канал по случаю Дня Нацполиции в рамках образовательной рубрики Антисуржик. Говори по-украински правильно" подскажет, как правильно говорить о наших стражах порядка.

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міліція – поліція;

міліціянт, поліцейський – поліціянт;

Да урассказываем вам, какие суржиковые слова не стоит употреблять, когда говорите о Нацполиции и работе наших правоохранителей.

Для начала забудьте о "міліції та міліціянтах" (укр.) – в Украине работает "поліція та поліціянти/поліціянтки" (укр.).

Что интересно: в нашем государстве привычно слово "поліцейський". Однако языковеды все же советуют его заменить – на "поліціянта".

безопасность – безпека;

защищають – захищають;

Именно полицейские ответственны за безопасность (укр. безпеку) внутри страны, а также защищают (укр. захищають) наше государство на фронте. Суржиковые слова "безопаснсть" и "защищають" не употребляйте.

задержали – затримали;

преступник – злочинець;

Также помните, что наши стражи порядка "не задержують преступника, а затримують злочинця" (укр.).

нарушили – порушили;

сопротівлєніє – спротив;

правила дорожнього двіженія – правила дорожнього руху;

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Если вы нарушили (укр. порушили) правила дорожного движения (укр. правила дорожнього руху), не сопротивляйтесь (укр. не чиніть спротив) и останавливайтесь по требованию правоохранителей. И забудьте о суржиковых "нарушили", "дорожнє двіженіє" и "сопротівлєніє".

оружиє – зброя;

взятка – хабар;

При этом помните: взятки (укр. хабарі) наши копы не берут и всегда имеют при себе оружие (укр. зброю). И не употребляйте такие языковые кручи как "взятка" и "оружиє".

Следовательно, берегитесь, берегите чистоту своего языка и не добавляйте лишней работы нашим правоохранителям!