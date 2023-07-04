Сьогодні правоохоронці не лише захищають спокій громадян нашої держави, а й відстоюють її кордони та незалежність на фронті. Тож 24 Канал з нагоди Дня Нацполіції у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як правильно говорити про наших стражів порядку.
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Як правильно українською говорити про Нацполіцію
- міліція – поліція;
- міліціянт, поліцейський – поліціянт;
Для початку забудьте про міліцію та міліціянтів – в Україні працює поліція та поліціянти/поліціянтки.
Що цікаво: у нашій державі звичним є слово "поліцейський". Однак мовознавці все ж радять його замінити – на поліціянт.
- безопасность – безпека;
- защищають – захищають;
Саме поліціянти відповідальні за безпеку у межах країни, а також захищають нашу державу на фронті. Суржикові слова "безопаснсть" і "защищають" не вживайте.
- задержали – затримали;
- преступник – злочинець;
Також пам'ятайте: наші стражі порядку не задержують преступника, а затримують злочинця.
- нарушили – порушили;
- сопротівлєніє – спротив;
- правила дорожнього двіженія – правила дорожнього руху;
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Якщо ви порушили правила дорожнього руху, не чиніть спротив і зупиняйтесь на вимогу правоохоронців. І забудьте про суржикові "нарушили", "дорожнє двіженіє" і "сопротівлєніє".
- оружиє – зброя;
- взятка – хабар;
При цьому пам'ятайте: хабарів наші копи не беруть і завжди мають при собі зброю. І не вживайте такі мовні покручі як "взятка" і "оружиє".