День Конституції, до слова, – державне свято, закріплене у самому Законі. А як правильно говорити українською про один із символів України та оберіг нашої державності, підкаже 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно".
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Що відомо про Основний закон держави
Основний закон нашої держави – Конституція – визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов'язки держави, суспільства та громадян.
Верховна Рада України погодила Конституцію 28 червня 1996 року о 9 годині 18 хвилин після майже доби безперервної роботи. Однак ухваленню документа передували кілька років консультацій, суперечок і домовленостей. З дня погодження Основний закон України змінювали ще кілька разів.
Як правильно говорити українською про День Конституції
Тож у тридцять четвертій добірці розповімо вам, які суржикові слова не варто вживати, коли розповідаєте про День Конституції та Основний закон нашої держави. А також про те, чим замінити неправильні слова.
- приймати – ухвалювати;
- государствений празнік – державне свято;
Перш за все пам'ятайте: Конституцію України ухвалили, а не прийняли у 1996 році. Тож 28 червня – державне свято, а не государствений празнік.
- бумага – папір;
Сама ж Конституція – не папір і тим більше – не бумага. А закон, якого треба дотримуватися.
- статья – стаття;
- граджани – громадяни;
- страна – країна;
- язик – мова;
Документ визначає права та обов'язки громадян – а не граждан – України. А окремі його статті – а не статьї – містять інформацію про функціонування органів влади країни – а не страни – і державної мови – а не язика.
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- на протязі – протягом, упродовж;
Якщо ви згадуєте той цікавий факт, що Конституцію нардепи ухвалювати протягом ночі, то не кажіть, що вони робили це на протязі ночі. Та пам'ятайте: якщо довго сидіти на протязі – можна простудитися.
- вступила в силу – набула чинності;
Також не кажіть, що документ у 1996 році вступив у силу – бо він набув чинності.
- виключення – виняток;
При цьому усі без винятку – а не без виключення – громадяни України мають дотримуватися норм Конституції.