День Конституції, до слова, – державне свято, закріплене у самому Законі. А як правильно говорити українською про один із символів України та оберіг нашої державності, підкаже 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно".

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Що відомо про Основний закон держави

Основний закон нашої держави – Конституція – визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов'язки держави, суспільства та громадян.

Верховна Рада України погодила Конституцію 28 червня 1996 року о 9 годині 18 хвилин після майже доби безперервної роботи. Однак ухваленню документа передували кілька років консультацій, суперечок і домовленостей. З дня погодження Основний закон України змінювали ще кілька разів.

Як правильно говорити українською про День Конституції Тож у тридцять четвертій добірці розповімо вам, які суржикові слова не варто вживати, коли розповідаєте про День Конституції та Основний закон нашої держави. А також про те, чим замінити неправильні слова.

Що цікаво: слово "конституція" має два значення. Перше – "Основний закон України". Друге – "будова організму, зумовлена певним співвідношенням у розвитку органів і тканин". При цьому зауважимо: вживаючи це слово у значенні закону, пишемо його з великої літери; у значенні будови організму – з малої.

приймати – ухвалювати;

государствений празнік – державне свято;

Перш за все пам'ятайте: Конституцію України ухвалили, а не прийняли у 1996 році. Тож 28 червня – державне свято, а не государствений празнік.

бумага – папір;

Сама ж Конституція – не папір і тим більше – не бумага. А закон, якого треба дотримуватися.

статья – стаття;

граджани – громадяни;

страна – країна;

язик – мова;

Документ визначає права та обов'язки громадян – а не граждан – України. А окремі його статті – а не статьї – містять інформацію про функціонування органів влади країни – а не страни – і державної мови – а не язика.

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на протязі – протягом, упродовж;

Якщо ви згадуєте той цікавий факт, що Конституцію нардепи ухвалювати протягом ночі, то не кажіть, що вони робили це на протязі ночі. Та пам'ятайте: якщо довго сидіти на протязі – можна простудитися.

вступила в силу – набула чинності;

Також не кажіть, що документ у 1996 році вступив у силу – бо він набув чинності.

виключення – виняток;

При цьому усі без винятку – а не без виключення – громадяни України мають дотримуватися норм Конституції.