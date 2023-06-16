Все ж навіть у час тривоги не варто бути схожими на тих, хто запускає ці ракети, і розповідати про ворожі удари близькою до загарбників мовою. Як уникнути суржику, підкаже 24 Канал.
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Як правильно говорити українською про ракетний терор
У тридцять другій добірці розповімо вам, як правильно говорити українською про повітряну тривогу та ракетний терор України росіянами.
- воздушна тривога;
- бомбіть;
Якщо в Україні лунає тривога, то вона повітряна, а не воздушна. І це сигнал того, що росіяни вирішили знову бомбити, а не бомбіть нашу державу.
- бомбоубєжище;
- хранилище;
- ракєти;
І якщо у вашому регіоні чути звуки сирен, біжіть у бомбосховище чи будь-яке інше сховище, бо ворог запускає ракети. І забудьте при цьому про такі суржикові слова як "бомбоубєжище", "хранилище", "ракєти".
- возможний;
- предупреждали;
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Тим більше, якщо Повітряні сили попереджають, а не предупреждають, про ймовірний, а не возможний, запуск крилатих ракет.
- ужас;
- взриви;
- іспугатися;
- жАлоба;
Якщо навіть у сховищі чуєте звуки вибухів, а не взривів, і сильно налякалися, настрашилися, а не іспугалися, краще не висловлюйте скарги на зразок "Та це жах". І тим більше не вживайте суржикове слово "ужас".
- унічтожити;
- работає ППО;
- защитники українського неба;
Краще подякуйте захисникам українського неба, які знищили ворожі ракети, і не майте сумнівів, що наша ППО працює вельми добре. Також викиньте зі свого лексикону такі суржикові слова як "защитники", "унічтожити", "работає".