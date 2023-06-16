Все же даже во время тревоги не стоит быть похожими на тех, кто запускает эти ракеты, и рассказывать о вражеских ударах на близком к захватчикам языке. Как избежать суржика, подскажет 24 Канал.

Смотрите также Россияне захлебнутся кровью: как на украинском говорить о контрнаступлении ВСУ

Как правильно говорить по-украински о ракетном терроре

В тридцать второй подборке расскажем вам, как правильно говорить по-украински о воздушной тревоге и ракетном терроре Украины россиянами.

воздушна тривога;

бомбіть;

Если в Украине раздается тревога, то она "повітряна", а не "воздушна" (укр.). И это сигнал того, что россияне решили снова "бомбити", а не "бомбіть" наше государство.

бомбоубєжище;

хранилище;

ракєти;

И если в вашем регионе слышны звуки сирен, бегите в бомбоубежище (укр. бомбосховище) или любое другое хранилище (укр. сховище), потому что враг запускает ракеты (укр ракети). И забудьте при этом о таких суржиковых словах как "бомбоубєжище", "хранилище", "ракєти".

возможний;

предупреждали;

К теме "Начали бомбить в 4 утра": как правильно говорить по-украински о полномасштабном вторжении

Тем более, если Воздушные силы предупреждают (укр. попереджають, а не предупреждають) о вероятном (укр. ймовірний, а не возможний) запуске крылатых ракет.

ужас;

взриви;

іспугатися;

жАлоба;

Если даже в хранилище слышите звуки взрывов (укр. вибухів, а не взривів), и сильно "налякалися, настрашилися, а не іспугалися" (укр.), лучше не высказывайте жлобы вроде "Та це жах" (укр.). И тем более не употребляйте суржиковое слово "ужас".

унічтожити;

работає ППО;

защитники українського неба;

Лучше поблагодарите защитников украинского неба, которые уничтожили вражеские ракеты, и не сомневайтесь, что наша ПВО работает очень хорошо. Также выбросьте из своего лексикона такие суржиковые слова как "защитники", "унічтожити", "работає".

Берегитесь и берегите чистоту своего украинского языка! Мирного вам неба!