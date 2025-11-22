Могут также незаметно употреблять суржиковые наименования. Поэтому 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" поможет не допускать ошибок в названиях напитков.
Как называть напитки на украинском правильно?
У сто пятнадцатой подборке подскажем, какие суржиковые слова выбросить из своей речи и какие правильные названия употреблять. Также уточним, как не ошибаться в наименованиях кофейных напитков и тех сосудов, из которых их пьют.
- Напитки – напої;
- сок – сік;
- капмот – компот;
- піво – пиво;
- кофе – кава;
Доктор филологических наук Александр Пономарив объяснял: "кава" – издавна употребляемое в украинском языке слово, а "кофе" активизировалось во времена сближения языков в бывшем Советском Союзе. Это заимствование из русского. Какое слово лучше? Конечно, "кава".
- водка – горілка;
- лімонад – лимонад;
- лікьор – лікер;
- сідр – сидр;
Как правильно называть разновидности кофе?
Отдельно остановимся на разновидностях кофейных напитков. Ведь в этих названиях украинцы часто делают ошибки. Тем более, что эти слова не являются исконно украинскими.
Редактор Юлия Мороз заметила: почти все названия видов кофейных напитков в украинском языке заимствованы, поэтому к ним должны применять правила написания иноязычных слов. Срабатывает "правило девятки": после букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р пишем "и", а не "і". Поэтому:
- айриш;
- американо;
- капучино;
- мокачино;
- ристрето тощо.
Разновидности кофе на украинском / Freepik
Также не забываем, что в иноязычных словах не сохраняется удвоение:
- лАте (наголос на першому складі);
- глясе;
- еспресо;
- капучино;
- лате мокачино;
- ристрето тощо.
Как правильно называть сосуды для напитков?
Также уточним правильные названия сосудов, с которым пьем напитки.
- Стакан – склянка;
Если вы и найдете в словарях нашего языка "стакан", помните: оно калькированное, поэтому лучше говорить "склянка".
- стікляний – скляний;
- бутилка – пляшка;
кружка – чашка, філіжанка, кухоль;
Вместо суржикового "кружки" лучше скажите так:
Чашка – небольшой сосуд (в основном с ушком), преимущественно из фарфора или фаянса, из которого пьют чай, кофе и другие напитки.
Філіжанка – синоним "чашки". Это слово можно услышать на Галичине как диалектизм.
Кухоль, кухлик – больший по размеру, преимущественно цилиндрической формы, короче, чем стакан с ручкой. Но кружка может быть не только стеклянной, но и металлической, керамической.
Интересно! Из "горнятка" мы кофе или чай не пьем.
Горнятко / Keramikos
Украинский языковед Александр Авраменко отмечал: "горнятко" не предназначена для питья кофе или чая, ведь это слово обозначает маленький горшок. А вот "чашка" и "філіжанка" – синонимы. Но между ними есть различие. Если из чашки пьют и холодные, и горячие напитки – молоко, компот, чай, кофе, то из філіжанки – только чай и кофе.