Не ошибиться помог известный украинский языковед Александр Авраменко. В эфире "Сніданку" он рассказал, как правильно назвать сосуд, из которого вы пьете кофе.
Читайте Вы и не знали: как правильно назвать "кружку" на украинском
Из какого сосуда пьют кофе
Для начала стоит запомнить, что не нужно употреблять слово "кружка" – оно суржиковое.
В украинском языке зато есть свои интересные соответствия.
Сегодня выясним, как правильно называть сосуд для напитков: кофе, чая, какао или горячего шоколада,
– заявил учитель.
Но сначала предложил угадать, какой сосуд не предназначен для напитков:
- чашка;
- горнятко;
- філіжанка.
Не предназначено для питья кофе или чая "горнятко", ведь это слово обозначает маленький горшок,
– заявил Авраменко.
И добавил: а вот чашка и "чашка" и "філіжанка"– синонимы. Но между ними есть различие.
Если из чашки пьют и холодные, и горячие напитки – молоко, компот, чай, кофе, то из "філіжанки" – только чай и кофе,
– добавил языковед.
Также рассказал, что красивое слово "філіжанка" пришло к нам из турецкого языка.
Из какой посуды украинцы пьют различные напитки / скриншот видео
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