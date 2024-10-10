Не помилитися допоміг відомий український мовознавець Олександр Авраменко. В етері "Сніданку" він розповів, як правильно назвати посудину, з якої ви п'єте каву.
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З якої посудини п'ють каву
Для початку варто запам'ятати, що не потрібно вживати слово "кружка" – воно суржикове.
В українській мові натомість є свої цікаві відповідники.
Сьогодні з'ясуємо, як правильно називати посудину для напоїв: кави, чаю, какао чи гарячого шоколаду,
– заявив вчитель.
Але спочатку запропонував вгадати, яка посудина не призначена для напоїв:
- чашка;
- горнятко;
- філіжанка.
Не призначене для пиття кави або чаю горнятко, адже це слово позначає маленький горщик,
– заявив Авраменко.
І додав: а от чашка і філіжанка – синоніми. Але між ними є відмінність.
Якщо з чашки п'ють і холодні, і гарячі напої – молоко, компот, чай, каву, то з філіжанки – тільки чай і каву,
– додав мовознавець.
Також розповів, що прегарне слово "філіжанка" примандрувало до нас із турецької мови.
З якої посуди українці п'ють різноманітні напої / скриншот відео
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