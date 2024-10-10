Не помилитися допоміг відомий український мовознавець Олександр Авраменко. В етері "Сніданку" він розповів, як правильно назвати посудину, з якої ви п'єте каву.

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З якої посудини п'ють каву

Для початку варто запам'ятати, що не потрібно вживати слово "кружка" – воно суржикове.

В українській мові натомість є свої цікаві відповідники.

Сьогодні з'ясуємо, як правильно називати посудину для напоїв: кави, чаю, какао чи гарячого шоколаду,

– заявив вчитель.

Але спочатку запропонував вгадати, яка посудина не призначена для напоїв:

чашка;

горнятко;

філіжанка.

Не призначене для пиття кави або чаю горнятко, адже це слово позначає маленький горщик,

– заявив Авраменко.

І додав: а от чашка і філіжанка – синоніми. Але між ними є відмінність.

Якщо з чашки п'ють і холодні, і гарячі напої – молоко, компот, чай, каву, то з філіжанки – тільки чай і каву,

– додав мовознавець.

Також розповів, що прегарне слово "філіжанка" примандрувало до нас із турецької мови.



З якої посуди українці п'ють різноманітні напої / скриншот відео