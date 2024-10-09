Відомий український мовознавець та педагог Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" навів приклад. Зокрема, допоміг замінити українською фразу "пеняй на себя".

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Як сказати українською "пеняй на себя"

Мовознавець звернувся до глядачів і заявив, що сьогодні збагачуватимемо свій словник фразеологізмами.

Зокрема, запропонував: уявімо ситуацію, що ви не перевірили дату, до якої слід спожити певний продукт. І принесли додому, наприклад, скисле молоко.

У такому разі хтось може сказати: "пеняй на себя". Але не варто. Краще вжити український відповідник.

Пиняйте на себе – це російський вислів. У нашій мові на цей випадок є колоритний фразеологізм: "Бачили очі, що купували – їжте, хоч і повилазьте",

– повідомив Авраменко.



Як українською замінити фразу "пеняй на себя" / скриншот відео

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