Известный украинский языковед и педагог Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" привел пример. В частности, помог заменить на украинском фразу "пеняй на себя".

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Как сказать на украинском "пеняй на себя"

Языковед обратился к зрителям и заявил, что сегодня будем обогащать свой словарь фразеологизмами.

В частности, предложил: представим ситуацию, что вы не проверили дату, до которой следует употребить определенный продукт. И принесли домой, например, прокисшее молоко.

В таком случае кто-то может сказать: "пеняй на себя". Но не стоит. Лучше употребить украинское соответствие.

Пиняйте на себя – это русское выражение. В нашем языке на этот случай есть колоритный фразеологизм: "Бачили очі, що купували – їжте, хоч і повилазьте",

– сообщил Авраменко.



Как на украинском заменить фразу "пеняй на себя" / скриншот видео

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