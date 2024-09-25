В українській мові є чимало красивих фраз, якими можна замінити російські. Тренерка з мовлення Вікторія Хмельницька навела один красномовний приклад.
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Як сказати українською "в первую очередь"
Вона запропонувала замінити російську фразу "в первую очередь".
Хмельницька зауважила: якщо ви подумали, що це – "в першу чергу", то помиляєтесь. Це калькований переклад з російської.
А у нас є свої слова. І впевнена, що ви їх знаєте,
– наголосила тренерка з мовлення.
І навела приклади заміни:
- насамперед;
- спершу;
- спочатку;
- передусім;
- передовсім;
- найперше;
- особливо.
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