Зокрема, запам'ятати правильну форму привітання, коли бажаєте доброго дня. Як це зробити безпомилково, у своєму експрес-уроці розповів відомий український мовознавець та педагог Олександр Авраменко.
До теми Забудьте про "прівєт": як правильно вітатися українською
"Добрий день" чи "Доброго дня" – як правильно?
Мовознавець зауважив: вітаючись вранці, треба використовувати родовий відмінок (чого?) – "Доброго ранку!". А вдень і ввечері – називний (що?).
"Добрий день", а не "Доброго дня" і Добрий вечір", а не "Доброго вечора",
– назвав правильні варіанти привітань Авраменко.
Він також зауважив, що такий варіант продиктувала українська мовна традиція.
Як правильно – "Добрий день" чи "Доброго дня"? / скриншот відео
Вчитель також запропонував згадати слова із давньої української колядки.
Добрий вечір, пане господарю, син Божий народився". А не "доброго вечора", пане господарю,
– наголосив він.
- Раніше ми розповідали, як правильно вітатися. Зокрема, повідомляли, чому не можна казати "прівєт". Деталі читайте за посиланням.