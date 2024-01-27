Останні ж значно псують нашу мову. Тому Освіта 24 цього разу допоможе викорінити ще одне слово, якє є непритаманним і шкідливим для мовлення краян.
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Як замінити слово "прівєт"
Одним із таких із таких слів, які ви можете часто чути з уст українців, є "прівєт". Однак його треба викинути зі свого мовлення.
Тим паче, що у солов'їній є чимало красивих не лише слів, а й фраз для заміни.
Зокрема, варто казати "привіт".
Також, аби продемонструвати, що ви ввічлива людина, кажіть "вітаю" або "мої вітання".
При цьому можете запитати у свого співрозмовника/-цю, як у нього чи у неї справи.
Тож радимо вам використовувати ці красиві українські словосполучення та слова замість суржикових, навтіь якщо ви до них звикли.