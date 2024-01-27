Останні ж значно псують нашу мову. Тому Освіта 24 цього разу допоможе викорінити ще одне слово, якє є непритаманним і шкідливим для мовлення краян.

Дивіться також Забудьте про янтарний і васильковий: як правильно називати незвичні кольори українською

Як замінити слово "прівєт"

Одним із таких із таких слів, які ви можете часто чути з уст українців, є "прівєт". Однак його треба викинути зі свого мовлення.

Тим паче, що у солов'їній є чимало красивих не лише слів, а й фраз для заміни.

Зокрема, варто казати "привіт".

Також, аби продемонструвати, що ви ввічлива людина, кажіть "вітаю" або "мої вітання".

При цьому можете запитати у свого співрозмовника/-цю, як у нього чи у неї справи.

Тож радимо вам використовувати ці красиві українські словосполучення та слова замість суржикових, навтіь якщо ви до них звикли.

Раніше ми також детально розповідали вам, як правильно вітатися та прощатися українською. Про це ви можете прочитати у нашій освітній антисуржиковій рубриці за посиланням.