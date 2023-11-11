Натомість суржик варто викорінювати зі своєї мови. І Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе вам уникнути простих мовних помилок.

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Як правильно вітатися українською

У сорок дев'ятій добірці розповімо вам, які суржикові слова треба забути, якщо ви вітаєтесь з іншими людьми. А також уточнимо, які мовні покручі не вживати, якщо прощаєтесь.

При цьому пропонуємо красиві і правильні українські слова та фрази, які варто вживати натомість.

Прівєт – привіт;

здрастє – вітаю;

як дєла? – як справи? як поживаєте?

какіє люді – радий бачити; яка приємна зустріч;

здаров – привіт, вітаю;

шо новєнького? – які новини?

яка встрєча – яка зустріч;

всього харошого – всього найкращого;

досвіданія – до побачення;

пака – прощавай, бувай.

Тож вітайтесь і прощайтесь з рідними, близькими і незнайомцями лише правильною українською!