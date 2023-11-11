Вместо этого суржик следует искоренять из своего языка. И Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" поможет вам избежать простых речевых ошибок.

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Как правильно здороваться на украинском

В сорок девятой подборке расскажем вам, какие суржиковые слова слова нужно забыть, если вы здороваетесь с другими людьми. А также уточним, какие языковые покручи не употреблять, если прощаетесь.

При этом предлагаем красивые и правильные украинские слова и фразы, которые следует употреблять вместо этого.

  • Прівєт – привіт;
  • здрастє – вітаю;
  • як дєла? – як справи? як поживаєте?
  • какіє люді – радий бачити; яка приємна зустріч;
  • здаров – привіт, вітаю;
  • шо новєнького? – які новини?
  • яка встрєча – яка зустріч;
  • всього харошого – всього найкращого;
  • досвіданія – до побачення;
  • пака – прощавай, бувай.