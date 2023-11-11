Вместо этого суржик следует искоренять из своего языка. И Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" поможет вам избежать простых речевых ошибок.

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Как правильно здороваться на украинском

В сорок девятой подборке расскажем вам, какие суржиковые слова слова нужно забыть, если вы здороваетесь с другими людьми. А также уточним, какие языковые покручи не употреблять, если прощаетесь.

При этом предлагаем красивые и правильные украинские слова и фразы, которые следует употреблять вместо этого.

Прівєт – привіт;

здрастє – вітаю;

як дєла? – як справи? як поживаєте?

какіє люді – радий бачити; яка приємна зустріч;

здаров – привіт, вітаю;

шо новєнького? – які новини?

яка встрєча – яка зустріч;

всього харошого – всього найкращого;

досвіданія – до побачення;

пака – прощавай, бувай.

Поэтому здоровайтесь и прощайтесь с родными, близкими и незнакомцами только на правильном украинском!